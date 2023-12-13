NBA｜「綠師傅」格連又惹火　背身卡位時突轉身揮拳擊倒對手

勇士的祖蒙特格連（Draymond Green）上月才因鎖喉而被罰停賽5場，不料事隔不到一個月，「綠師傅」又再出手。

今場面對太陽，他在第三節前段被紐傑（Jusuf Nurkic）從後防守時，突然轉身一拳揮到對方臉上，紐傑隨即痛苦掩臉倒地，格連亦被判罰二級惡意犯規逐出場外，而且可能會追加停賽。



祖蒙特格連再次因二級惡意犯規被逐。（路透社）

由於杜蘭特（Kevin Durant）受傷缺陣，今仗太陽由戴雲卜克（Devin Booker）領軍，後者亦攻入32分，助球隊以119：116險勝勇士，但賽事焦點理所當然地被格連搶走。

事發時勇士正準備開界外球，格連為隊友作無球單擋後走到邊線，紐傑則在其背後緊貼着他，手上未有太大動作，卻突遭格連轉身揮拳。

面對這離譜的行為，球證也沒有手軟，直接以二級惡意犯規將其驅逐出場。他上月曾兩次被逐，一次是12日面對騎士時被罰兩次T-Foul；一次是在15日對木狼，為隊友K湯臣（Klay Thompson）出頭時，用力鎖住對手高拔（Rudy Gobert）的頸部緊緊不放，並因此被判二級惡意犯規，之後再被聯盟追加停賽5場。

著名NBA記者Adrian Wojnarowski表示，聯盟正審視今次事件，格連可能再度面臨追加停賽。

「綠師傅」球風粗野可謂惡名昭彰，據Spotrac.com統計，今次已是他生涯第20次被逐，為現役球員中最多；格連的這項數據在NBA歷史中亦排名第2，僅次於拉舒德華萊士（Rasheed Wallace，29次），現役球員中只有他一人能進入前10。

格連生涯第20次被逐，為現役球員中最多。（路透社）

格連自2012加入NBA至今正效力第12季，也就是說他平均每季被逐次數為1.67次。網友紛紛取笑日後他退役時，生涯精華應全都是惡意犯規及毆鬥。

賽後記者會上，格連表示自己非有意為之，並解釋為何會有這樣的動作：「他當時正在拉我的腰（Hip），然後我便擺動身體意圖博犯規，並跟他有所接觸。你知道如果我故意做一件事的話，我不會為此道歉，但我要向紐傑道歉，因為我不是有意打他。」

紐傑被打中臉部後痛苦倒地。（路透社）

他再解釋自己並非插水的人，因此沒有倒下，而是希望想用手部去「博Foul」，但很不幸地他在轉身的途中打中紐傑。「我很清楚了解我的意圖是博犯規，我也不認為我出拳準確到可以自轉360度再打中他。」

紐傑受訪時則表現得相當無奈：「他（格連）究竟怎麼了？個人來說，我覺得他應該需要一些幫助。我很慶幸他沒有嘗試掐死我，同時他做的事情也與籃球無關。」

記者提到紐傑這番發言時，格連回應得耐人尋味：「我尊重他，我仍知道我那動作的意圖是什麼，但我尊重他。我認為我們都需要幫助。」他再次強調打中紐傑並非有心，「但他有權感受自己想感受到的東西。我不會坐在這裏反覆討論他的感受，這（怎麼想）取決於他。」