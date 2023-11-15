NBA｜勇士木狼開場103秒衝突3人被逐　「惹火」格連時隔3日再出事

NBA季中錦標賽，勇士主場以101：104不敵木狼。主隊當家球星史提芬居里（Stephen Curry）今仗因膝傷缺陣，得分重任本應落在「浪花兄弟」另一人K湯臣（Klay Thompson）身上。

然而K湯臣今仗只打了103秒且一分未得，便因與木狼的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）衝突雙雙被逐，而且因打架被罰離場的，還有一向惹火的祖蒙特格連（Draymond Green）。



賽前三連敗的勇士今仗可謂雪上加霜，主帥卡爾（Steve Kerr）表示居里因右膝扭傷缺陣今場比賽。擔當得分重任的K湯臣較早前受訪曾表示會在接下來的10場比賽「火力全開」，惟今場他一開賽便三分起手不中，之後雙方數次進攻均未能打開局面。

就在比賽只進行了103秒、雙方尚未開紀錄的時候，K湯臣轉守為攻期間與對方的麥丹尼爾斯互相拉扯球衣，兩人因而出手推撞，球證亦馬上吹停賽事。雙方球員上前將兩人分開，其中木狼的高拔（Rudy Gobert）從後抱住K湯臣，卻又被身後格連以雙手鎖頸，即使多人上前勸停仍遲遲無法讓格連鬆手，高拔亦因此被他拉跌坐在地上。

之後球證將K湯臣、麥丹尼爾斯及格連三人驅逐出場，後者更被判罰二級惡意犯規（flagrant foul type 2）。在場邊觀戰的史提芬居里目睹整個衝突過程，加上球隊一分未得情況下已有兩名主力被逐，不由得眉頭深鎖。

雙方動作頗大，K湯臣連球衣亦被扯爛。（X影片截圖）

居里看着球隊兩名主力球員被逐，不免皺起眉頭。（X影片截圖）

祖蒙特格連場內一向「惹火」，剛過去的周日（12日）面對騎士時，他便因在第三節與對手衝突，連續被判兩次技術犯規（T-Foul）而被逐出場，僅僅過去三天，他又再「自動申請離場」。

格連周日才因衝突及T-Foul被逐離場。（路透社）

賽後卡爾為陣中兩名球員被逐抱不平，「K湯臣沒有理由被逐……我身後的人跟我說，當時高拔用手捉住湯臣的頸，因此格連才會出手。」格連是為隊友出頭這應該不用懷疑，不過回看重播，K湯臣與麥丹尼爾斯起衝突的原因，其實是因為前者在防守時先出手捉住麥丹尼爾斯的衣領，兩人之後才扭打成一團。

回看重播，其實是K湯臣先出手捉住麥丹尼爾斯衣領。（X影片截圖）

而且當時高拔走近，從後捉住K湯臣時並沒有太大動作，意圖只是為了分開他們兩人，跟格連用力鎖頸不放的行為截然不同。

完整片段：

NBA官方亦在賽後公布球證Tyler Ford接受《The Athletic》的訪問，他解釋直接將K湯臣及麥丹尼爾斯驅逐離場而不是給予T-Foul，是因為兩人當時陷入爭執而且未能立即解決；至於唯獨格連被罰二級惡意犯規，是因為他侵略性地鎖住高拔的頸部，而且拒絕鬆手。

祖蒙特格連牢牢地以雙手鎖實高拔的頸部，在多人勸說下仍不肯放手。（X影片截圖）

記者再問到會否追加處罰高拔或那三人以外的其他球員時，Tyler Ford回答高拔當時只是想分開K湯臣及麥丹尼爾斯，因此他被認定為「調停者（peacemaker）」，同時球證團隊認為除被逐離場的三人外，沒有其他球員需要被追加處罰。

球證團隊裁定高拔（27號）只是「調停者」，因此對他不予處罰。（X影片截圖）

目前聯盟尚未公布會否對追加處罰格連，但不少國內外網民均不齒其行為，認為他應該被追罰停賽，有台灣網民笑稱：「綠師傅又出手了」、「但綠師傅打錯人」、「他應該要被拘捕吧」、「金州武術隊」；也有人諷刺K湯臣早前稱要火力全開的霸氣發言：「果然是火力全開」、「難怪K湯賽前會說火力全開」、「KT兌現承諾火力全開」、「這兩人根本騙薪水」。