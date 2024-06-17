香港籃球隊獲新贊助　推新青訓及發展計劃　陳欣汶將戰NCAA D1

籃總與運動品牌UNDER ARMOUR及全球健身中心Anytime Fitness成為「獨家戰略合作夥伴」，今日正式舉行簽約儀式。



UNDER ARMOUR將為港隊提供籃球及訓練裝備，並將其青訓系統「UA NEXT」引入香港。這全新的系統首兩年會集中於本地U18及U16球員，計劃舉辦夏季青年選拔賽，挑選有潛質的年青球員到中國或其他地區訓練，更有機會代表亞太區與美國球隊比賽。而港隊在現有U22、U18及U16外，也計劃設立U14、U12及U10梯隊。

香港籃球總會獲新運動品牌贊助。（袁志浩攝）

在三人籃球方面，籃總會憑藉UNDER ARMOUR與中國三人籃球國家隊的合作，為香港球員及教練培訓提供支援；而也會把三人與五人籃球分開發展，確保兩者有完善培訓體系及充足支援，更有望成立男子、女子及青年職業隊參加FIBA三人籃球。

籃總目標是會培育新血，以出戰全國青年運動會、東亞青年運動會為目標、2025年全運會、2026年亞運會及2028奧運資格賽，香港籃球女子隊總領隊黃土葉表示，4月在港舉行的三人籃球巴黎奧運資格賽，港隊打得十分精彩，因此在奧運「有能力再進一步」。

港隊成員左起：徐遠征、黃雅婷、陳欣汶、梁嘉顯。（袁志浩攝）

梁嘉顯：羨慕新一代球員

24歲的港籃代表梁嘉顯對新青訓系統十分羨慕，雖然無緣受惠，但他相信港隊得到如此大品牌的支持，對新一代球員肯定有幫助，「這彌補到香港運動員最缺乏的資源與配套，助球員達到更高水平。健身的費用不是所有人都負擔到，也有機會要與其他人共用機器，現在球員能很方便去訓練，顧慮大大減少，專心去打波。」

梁嘉顯現效力香港職業軍東方。（袁志浩攝）

他又指在香港睇波的人縱多，但大家更多只為娛樂，「個人感受不到很多人尊重我們作為運動員的身份，現在有支援，大家再重視一點，我們可以做得更好時，支持又更多，『互惠互利』。」梁嘉顯補充，在本地籃球邁向職業化、商業化後，將會有更專業的平台讓有潛質的球員「留下來」，「以往總會的青訓班，大家未必很認真對待，淘汰、放棄的人很多，現在讓大家知道打波也能維持生活，在這條路上走下去。」

陳欣汶新球季征戰NCAA D1。（袁志浩攝）

陳欣汶戰NCAA D1望挑戰自己

另外，上月落實轉投NCAA Division 1球隊Iona University的女將陳欣汶，新季會首度征戰這美國學界最高舞台。她期待在新環境挑戰自己，證明香港女生也能打到最高水平，但透露自己選擇該校，是因為享受與隊友相處，來自波蘭的教練也能讓她學習歐洲打法。

「目標是盡快適應D1；我年資相對大，教練期望我能有領袖角色，很看重我溝通能力，希望能帶球隊贏聯盟（Metro Atlantic Athletic Conference）冠軍，打入最終錦標賽（Tournment）。」