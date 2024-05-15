NBA季後賽｜祖傑轟40分0失誤　直接攻破DPOY防守贏下天王山之戰

金塊對木狼的Game 5，雙方迎來天王山之戰。常規賽最佳防守球員高拔（Rudy Gobert），即使負責防守應屆MVP祖傑（Nikola Jokić），但仍被該名金塊球星轟入40分，另有13個助攻且沒有失誤，助球隊以112：97大勝。體育記者Mike Singer不禁驚嘆：「高拔今晚會為此發惡夢，太殘忍了。」



應屆MVP祖傑（右）面對應屆DPOY高拔（左），絲毫未有被對方限制。（路透社）

這場西岸準決賽，衛冕的金塊先輸兩場，之後祖傑獲選常規賽MVP，率隊追回兩局，今仗面對常規賽最佳防守球員（DPOY）的高拔，更是交出40分13助攻7籃板及0失誤的誇張數據。

祖傑今場22次出手15次命中，根據統計，他在高拔防守下9投8中，多次在籃底單挑對手得分。曾任職EPSN的籃球記者Mike Singer賽後在X驚嘆：「高拔今晚會為此發惡夢，太殘忍了。」

上半場木狼另一名中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）因犯規被換走，直播鏡頭影到高拔示意李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）去防守祖傑，這讓為TNT擔任旁述的米拿（Reggie Miller）大驚：「你是DPOY，應該你去守MVP！」

在祖傑帶領下，金塊今仗未有受太大考驗，加上木狼整體表現低迷，主力控衛干尼（Mike Conley）因傷休戰，最終金塊以112：97贏下這場天王山之戰，「叫糊」進入西岸決賽。

金塊另外兩名主力艾朗哥頓（Aaron Gordon）及梅利（Jamal Murray）此戰分別攻入18及16分，表現不算突出，不過他們都表示，當祖傑進入得分狀態時，球隊其他人毋須挺身而出。

祖傑今仗表現，令雙方球員大讚不已。（路透社）

祖傑的出色表現，讓對手亦心服口服。在這個系列賽表現搶眼的愛華士（Anthony Edwards），這五場比賽中有兩次攻入超過40分，更因此被網民及媒體拿來與米高佐敦比較，但談到祖傑時還是只能苦笑：「我只能笑，這是我唯一能做的事。」

他補充無法為此而憤怒，「他很出色，我應該在前兩戰勝出後就說過，他是MVP，是NBA最出色球員。近三場他都展現出這一點，今晚同樣如此，他是最特別之人。」

祖傑也在今場賽前從NBA總裁施華手中接過常規賽MVP獎盃。（路透社）

「受害者」高拔雖未因今場被擊破防守而沮喪，但也讚嘆祖傑表現：「他的動作難以限制，有好幾次我以為我能封阻，但最後球卻入網了，那很不可思議。」

今季的常規賽MVP獎盃，正好在這場比賽由聯盟總裁施華（Adam Silver）頒發。賽前熱身時有記者發現，金塊球員穿上一件新的MVP上衣，正面是祖傑小時候的樣子：「記得你曾經取笑過我嗎？」背面則是帶上小丑面具的祖傑，並寫上「現在我有3個MVP了」。

至於祖傑本人，今仗他還極罕見地有一次入樽，賽後被記者問起時，這名29歲、因偏胖身材而被球迷取名為「豬腩肉」、「五花腩」的MVP笑言：「你也知道，我天生就是一個怪人，那為什麼不展示一下我的運動天賦呢？」