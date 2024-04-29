NBA季後賽｜艾榮獨轟40分現漫畫經典一幕　險助獨行俠反勝快艇

NBA季後賽，獨行俠及快艇首輪狹路相逢，雙方四大球星大鬥法。快艇今仗最多曾領先31分，但之後獨行俠在K艾榮爆發下，險些將比賽逆轉。

他一次獨闖龍潭，在三名對手夾擊中拉杆上籃命中，與漫畫《男兒當入樽》（又譯：灌籃高手）中澤北榮治的精彩鏡頭如出一轍，可惜獨行俠最終仍以111：116惜敗，總局數2：2打成平手。



常規賽時，夏登（James Harden）加盟讓快艇搖身一變，成為坐擁四巨頭的「洛杉磯母艦」。不過尼納特（Kawhi Leonard）今仗缺陣，韋斯保克（Russell Westbrook）繼續退任後備，快艇正選陣容由夏登及保羅佐治（Paul George）領銜，面對獨行俠的當錫（Luka Doncic）及K艾榮（Kyrie Irving）。

艾榮（中）今仗成為焦點。（路透社）

快艇首節火速進入狀態，三分11射8中，以39：16進入第二節，之後更一度將分差拉大至31分。加上當錫今場帶傷上陣，面對夏登時防守力有不遞，半場結束時49：66的差距，相信不少人都認為這場比賽已沒有多少懸念。

不過第三節開始，獨行俠眾將發力扭轉形勢，該節夏登一分未得，雙方分差逐漸拉近至個位數。到末節時，便成為雙方球星輪番表演的舞台，其中夏登便個人獨得15分。

K艾榮亦不遑多讓，拿下14分回敬，他首節幾乎打足卻未有得分，之後三節重拾狀態，第四節更連續交出關鍵表現。當中一次殺入籃底，在三人圍堵中拉杆上籃得分，成為今仗最大話題。

不少華語區球迷，都紛紛驚嘆像是《男兒當入樽》裏，山王工業王牌澤北榮治面對主角團時的名場面，同樣也是在三人跳起圍封一刻，拉杆上籃得分。

網民稱K艾榮跟澤北榮治這一幕「神同步」。（《男兒當入樽》）

K艾榮今仗攻入全場最高的40分，但由於快艇兩名球星同樣表現突出，夏登與保羅佐治雙雙轟入33分，最終有驚無險地以116：111擊敗獨行俠，將總比數追至2：2平手。

獨行俠當家球星當錫今場亦貢獻29分、10助攻及10籃板的三雙數據，不過由於右膝傷勢影響移動，今仗他無法限制對位的夏登，讓後者多次突破後拋投得分，全場命中率高達70.5%。

因右膝傷勢，當錫今仗無法限制夏登。（網上圖片）

賽後當錫將落敗責任歸咎於自己：「我只是想幫助他（K艾榮）更多，但我覺得我拖累他了。他付出所有，整個系列賽的表現都不可思議。」他又不願將受傷作為輸波藉口：「那顯然很令人挫敗，但不應是藉口。今場我表現不佳，理應做得更好。」

K艾榮則認為，外界及當錫本人都對自己要求太高，「他整個系列賽幾乎場均三雙，而且他還年輕，要面對一支在季後賽中擊敗過自己兩次的球隊（快艇在2019/20、2020/21首輪淘汰獨行俠），精神上自然會有一點疲勞。不過我認為這正是運動之美。」

K艾榮認為當錫對自己要求太高。（路透社）

香港時間周四（2日）上午10時，雙方將在洛杉磯主場上演天王山之戰，K艾榮相信屆時當錫將有更佳表現。