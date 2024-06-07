本地籃球｜香港金牛推10萬港元「頭等艙」門票　修頓場睇波新體驗

出戰全國男子籃球聯賽（NBL）的香港金牛籃球隊，周五（7日）舉行誓師大會，以「見真章，Bring it On」為主題展開新季。

金牛同時公布今季票價，當中10萬港元的「金牛頭等艙」單場門票惹來熱議。



香港金牛上季首戰NBL便打入季後賽，以第7名完成賽季，新球季將在6月中展開，將於6月16日、19日作客江西贛馳和合肥狂風，之後於6月21日迎來今季首仗修頓主場賽事，迎戰武漢錕鵬。

金牛為了備戰新球季，球隊由去年11月已先後到清遠、塞爾維亞、再回到香港，作三個階段集訓，並簽入CBA全明星球員朱松瑋、劉傳興；外援Cameron Oliver（卡梅倫奧利弗）、Dominique Jones（多米尼克琼斯）、Jordan Walker（喬丹沃克）等，而3名港將梁兆華、楊睿騏和許烜行都繼續在陣。

香港金牛舉行誓師大會。（香港金牛提供）

香港金牛啦啦隊「Taurus金牛女孩」。（香港金牛提供）

金牛同時公布了今季的NBL主場票價，單場門票除了為名「金牛衝撞區」的場邊席區（3000港元）、較接近場邊的「金牛鐵粉席」（500港元）、「金牛球迷席」（280港元）和金牛普通席（150港元），最矚目的自是單場10萬港元的「金牛頭等艙」。

香港金牛公布的NBL主場票價。（香港金牛）

「金牛頭等艙」的售價乍聽之下雖然驚人，但其實是一個可容納40人的區域，意味平均每人票價2500港元；根據金牛提供的資料，「金牛頭等艙」的球迷會享有專屬通行證、專人餐飲服務、啤酒暢飲、特殊周邊商品禮包、客製化商品、球員／啦啦隊互動合照、球賽中場活動優先參與、專屬攝影師等，也可享有「金牛年度感恩餐會」的購票資格。當然，修頓球場本身並不設包廂，金牛會如何布置及運作這個區域，也值得期待。

香港金牛的NBL主場門票將於6月8日（星期五）中午12時正開售，球迷可在撲飛 Popticket官方APP及官方網站購票。