NBA｜祖傑再獲選常規賽MVP　為一人身穿特別T裇：只想對他說謝謝

NBA周四（9日）公布常規賽MVP，由金塊球星祖傑（Nikola Jokic）高票獲選。

這名塞爾維亞球星4年3奪常規賽MVP，史上只有「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）曾做到過，不過祖傑對此似乎不太在意，反而是影片拍到他得知獲獎時的「超hea」反應，引來網民熱議。



祖傑4年內3次獲選常規賽MVP。（路透社）

祖傑擊敗雷霆「一哥」基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及當錫（Luka Doncic），當選2023/24常規賽最有價值球員。他贏得99張第一選票（10分）中的79張，總共獲926分，阿歷山大及當錫則分別得640及566分。

在2020/21及2021/22球季時，祖傑已經MVP「連莊」，不過上季常規賽的最有價值球員，則由76人球星艾比迪（Joel Embiid）奪得，令祖傑無緣三連霸。可他今次4年3奪MVP，已是NBA史上第二人。

今屆MVP的投票詳情。（X@NBAPR）

雖然票數上祖傑優勢不小，但NBA名宿奧尼爾（Shaquille O'Neal）則認為，帶領雷霆贏排名西岸第一的阿歷山大更值得當選：「我認為你是聯盟中最佳球員，我要恭喜你。不過首先我也想說，我認為阿歷山大才應該獲選MVP，這並非對你的不尊重。」

祖傑看來也不太在意，他笑着回答：「謝謝你，我們不會質疑別人，所以無所謂，這是你的意見。」之後他再謙虛地表示自己在開玩笑：「我認為有很多人都值得拿這個獎。」

今次祖傑獲MVP，未有令太多人感到意外，但他知道消息的反應，卻成為網絡熱話。從金塊貼出的影片中，能看到工作人員及隊友梅利（Jamal Murray）都興奮地拍手慶祝，祖傑本人則只是微笑着輕輕揮動右手。

去年總決賽奪冠並獲得FMVP後，祖傑便因遺下該獎盃而成為話題。今次他在影片後段舉起雙手面對鏡頭說道：「好興奮（Excited）。」不過祖傑看起來明顯情緒不太高漲，引來不少人笑稱他根本不在乎這個獎項。

很多人都留意到，他身穿一件寫有「BRATE」字樣的衣服走上講台接受訪問，這在塞爾維亞語中意為「兄弟」，是金州勇士隊為紀念今年1月猝逝的助教米路積域（Dejan Milojevic）特製的紀念T裇。米路積域同為塞爾維亞人，曾在國內執教過日後成為NBA巨星的祖傑。

「我幾乎每天都穿着這件衣服，特別是在訓練時。米路積域曾給我很大自由度，他十分信任我，並教會我要行動、訓練……我能跟他說的只有謝謝。」祖傑表示。

祖傑身穿印有「BRATE」字樣的T裇，好拍檔梅利亦在場。（金塊X）

雖為衛冕冠軍，不過金塊目前在季後賽正被木狼領先2：0，晉級形勢不太樂觀，從歷史數據來看，454支球隊中，只有33隊能在落後0：2情況下逆轉晉級，即7.3%。

而且常規賽MVP其實也存在「魔咒」，獲此殊榮的球員大都無法獲得該季總冠軍，NBA近8季的常規賽MVP，最終都無法奪冠。4年3次MVP，但剛好是沒獲選的那一年成為冠軍，因此祖傑今次獲選後，也笑稱更喜歡上個球季。