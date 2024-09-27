香港金牛回應港將出場時間下跌：贏波為先　堅信轉戰CBA時機將到

去年6月成立的香港金牛，成軍第二年便贏得2024全國男子籃球聯賽 （NBL）總冠軍，成為首支稱霸國內籃球聯賽的香港球隊，球隊今（27日）晚舉辦「冠軍晚宴」。



香港金牛以灣仔修頓作主場，陣中也擁有本地球員梁兆華、楊睿騏、許烜行及楊瑞鴻，惟梁、楊兩人今季上陣時間大減，在季中已引起熱烈討論。

去季常規賽20場獲17次正選（場均出場28.5分鐘）的梁兆華，今季常規賽僅3次披甲，8月16日對廣西威壯出場14.9分鐘已是個人本季最多。而楊睿騏即使在今季季後賽總決賽亦有上陣，全季總上陣時間卻由493.2分鐘跌至145.7分鐘。許烜行今季不曾上陣；新加盟的楊瑞鴻只在常規賽出場21.5分鐘。

香港金牛舉辦冠軍晚宴。（袁志浩攝）

金牛董事長錢濤表示，個人非常贊成起用本地球員，但在競技層面，教練以贏波為先；總經理孫欣偉補充，每位球員都獲得平等的訓練機會，教練要求亦一視同仁。

他解釋，港將上陣時間下跌主因，是賽事放寬外援限制，「我們已釋放更多出場時間給Ricky（楊睿騏），他在最後一戰防守很出色；況且隊長畢繼光上陣時間更少，陳雨生（上季常規賽出場22次）這季更沒報名。」

香港金牛董事長錢濤。（袁志浩攝）

孫欣偉強調金牛「扎根香港」，「香港金牛永遠一定是香港球隊」，透露球隊已跟黃大仙區合作，把訓練基地放在香港，通過該區走入學校，選拔有潛質的球員，在香港建立青年軍梯隊，並通過職業體系培訓本地球員進軍NBL、CBA甚至NBA。

「我們會打造非常local、具香港特色的球隊，相信香港是一個非常包容的地區，我們打出的都是香港精神。」

香港金牛總經理孫欣偉。（袁志浩攝）

楊睿騏則認為，出場時間有限涉及各種原因，「文化、溝通技巧有不同，但一步一步來吧，季內已看到有轉變。」他表示滿意自己全季表現及貢獻，「雖然有出得多，有出得少，但能看到對球隊的成效。」

楊睿騏透露自己跟金牛合約至下年，對來季卻稱「先享受，不敢想」， 但他相信不久將來或會跟香港球迷再見面。孫欣偉同樣沒正面回應港將來季去向，僅稱有球隊查詢租借部份球員，他表示，未來會引進更多優秀香港球員。

楊睿騏滿意自己賽季的表現及對球隊的貢獻。（袁志浩攝）

另外，傳聞CBA有意擴充隊數，並指金牛是其中一支有機會「升班」的球隊。錢濤表示，球隊首要目標是衛冕；孫欣偉就指，金牛成軍第一日，目標已是邁向更高水平聯賽，「NBL只是我們其中一站，我們一直跟CBA及中國籃協的領導保持密切溝通，CBA新季發布會也有提到香港金牛，相信很快便會有一個好時機、給我們機會，屆時我們會把握住。」

錢濤又表明，會盡量爭取更大型的比賽場地予香港及作客球迷觀賽，「有更多球迷能鼓舞球員的同時，也對周邊消費、餐飲有幫助。」他指會考慮以紅館、啟德體育園等地點。