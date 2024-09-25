籃球｜香港金牛4：1挫安徽文一奪NBL總冠軍　成軍兩年即創歷史

2024全國男子籃球聯賽 （NBL）季後賽總決賽Game 5，香港金牛在王牌鍾斯（Dominique Jones）狂轟50分的出色表現下，以100：86擊敗安徽文一，總局數4：1奪冠創造歷史。



香港金牛在去年6月成立，並參戰簡稱為NBL的全國男子籃球聯賽，即CBA之下的中國次級籃球聯賽。上季香港金牛常規賽戰績錄9勝13負，排在聯賽第8位，季後賽首輪以0：2不敵NBL奪冠次數最多的安徽文一出局。

去年12月，香港金牛聘請前國家隊成員解立彬擔任主教練，再加強陣容，球隊今季戰績大幅提升，常規賽26場獲22勝，排名聯賽第2，更在季後賽一路過關斬將殺入決賽，再次與安徽文一交手。

鍾斯（白衫）今仗攻入50分，助香港金牛作客擊敗安徽文一。（公關提供）

決賽第一戰，香港金牛以89：99落敗，不過之後連贏三場，帶着局數3：1優勢作客安徽。鍾斯繼上場攻入全場最高的34分後，Game 5續展現王牌本色，首節便10射7中攻入19分，全場轟50分，助金牛以100：86勇挫安徽文一。

再戰安徽文一，香港金牛今次決賽先輸一場後連贏四場奪冠。（公關提供）

鍾斯大熱當選總決賽最有價值球員（FMVP）：「作為球員贏得季後賽總冠軍是畢生難忘的經驗，很高興可以協助我的隊友及球隊贏得冠軍，讓大家有機會分享到奪得錦標的興奮及滋味。」主教練解立彬則獲選為今季NBL最佳教練。

曾入選CBA全明星陣容的朱松瑋，首仗受傷離場後今仗復出，他表示自己為帶傷作戰：「對於今天的勝利，為教練、球員感到驕傲，感謝三位外援一直努力與球隊磨合。」

香港金牛成立兩年，便奪NBL總冠軍。（公關提供）

港將楊睿騏為球隊奪隊史首冠感到開心：「感謝球迷這兩年來一直的支持，見證球隊這兩年急速的成長，同時在各大平台觀賞直播，為我們打氣。」

港將楊睿騏為球隊初期成員之一。（楊睿騏Instagram）

2024 NBL總決賽賽果：

Game 1｜9月14日：安徽文一 99：89 香港金牛

Game 2｜9月16日：安徽文一 71：94 香港金牛

Game 3｜9月19日：香港金牛 84：75安徽文一

Game 4｜9月21日：香港金牛 94：83安徽文一

Game 5｜9月24日：安徽文一 86：100 香港金牛

