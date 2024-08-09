巴黎奧運｜美國男籃苦戰挫塞爾維亞　39歲占士挺身而出助攻助守

星光熠熠的美國「夢幻隊」面臨巴黎奧運的最大挑戰，與塞爾維亞爭入決賽，由勒邦占士﹑史堤芬居里﹑杜蘭特等球星領銜的美國男籃，最多曾經逾35分鐘﹑最多相差落後17分。

幸好兩大巨星勒邦占士與史堤芬居里挺身而出，第四節大反擊，結果以95：91反勝塞爾維亞，驚險闖金牌戰。



球星如雲的美國「夢幻隊」，晉級路未遇壓力，最大煩惱是卡爾教練如何平衡各位球星的上陣時間。

祖傑領軍的塞爾維亞打出驚喜。（Getty Images）

直至四強戰，美國男籃終於遇上挑戰，由祖傑領軍的塞爾維亞，以團體戰應戰，夢幻隊明顯未入局而意外陷苦戰，第二節曾經落後至全場最多的17分，美國隊以43：54完成上半場。第三節，美國隊看來打得更認真，嘗試盡快平反敗局，多次三分試射及失誤，一直未能追近，以63：76進入最後一節。

居里與占士兩大球星打得吃力。（Getty Images）

美國男籃在今屆奧運一直順風順水，塞爾維亞終於逼到美國隊「動真格」，最後一節全力搶分，兩大巨星勒邦占士﹑史堤芬居里大部分時間在場上。

39歲的「大帝」全場助攻助守，後場搶籃板﹑前場鏟籃亦有他的身影，在士氣低沉的時刻挺身而出，力挽狂瀾，最後交出16分﹑12個籃板﹑10個助攻的「大三元」。今屆奧運三分球手感欠奉的居里，今仗火力全開，攻入得入9個三分球，交出36分，亦是贏波功臣之一。

39歲的占士今仗助攻助守，在士氣低沉下挺身而出。（路透社）

居里今仗狂轟36分。（Getty Images）

美國隊在最後3分39秒憑占士的兩分球，追平84：84，兩名「大哥」關鍵時刻包辦入球，占士快攻鏟籃；「咖哩」三分外投，即使美國隊全場超過35分鐘落敗，「夢幻隊」以95：91驚險反勝塞爾維亞，兩名超級球星完場一刻激昂地擁抱。

占士與居里這張圖片，相信是今屆奧運靚相之一。（Getty Images）

美國一度陷出局邊緣，卡爾教練終於要專心爭勝，39歲的占士與36歲的居里上陣超過32分鐘，是美國隊上陣最長的兩名球員，經驗老到的杜蘭特雖然交出9分，但在重要關頭無手軟，就像最後1分鐘的兩分投射，將比數由2分變4分。

杜蘭特交出9分，但關鍵時刻無手軟。（Getty Images）

哈利貝頓（Tyrese Haliburton）及泰譚（Jayson Tatum）未有上陣機會，戴歷韋特﹑艾迪巴約也只得單位數的上陣時間。

美國驚險晉級，將與東道主法國在周日（11日）凌晨爭金牌。