NBA｜最年輕MVP戴歷路斯退役　屢遭傷患重創阻止「玫瑰」再盛放

35歲NBA球星戴歷路斯（Derrick Rose）宣布退役，結束16年球員生涯。戴歷路斯年少成名，在2008年選透獲公牛選中，首季即贏得最佳年輕球員。在他的第三個NBA球季，戴歷路斯更以22歲之齡，成為史上最年輕獲得MVP的球員。

然而，戴歷路斯的風光歲月短暫，其大半職業生涯受傷患困擾。在2012年，他的左膝前十字韌帶撕裂，長期養傷；好不容易復出，到2014年，他的右膝半月板撕裂，又要接受手術。接連的膝部重創，令到戴歷路斯難以重回高峰。他在2016年離開成名地公牛，輾轉打過紐約人、騎士、木狼、活塞及灰熊。



戴歷路斯退役。（Getty Images）

戴歷路斯昨日（26日）公布了一封致籃球的公開信，宣布結束球員生涯。他寫：「無論高山低谷，你都相信我。在一切都好像變得不確定時，我仍然始終如一。你向我展示何謂熱愛的真諦。」

戴歷路斯將退役公開信刊登在報章上。（Instagram）

「你將球場變成了我的庇護所，一個可以自由表現自己的家。」戴歷路斯不但在網上發布這篇文章，還刊登在報章之上。他寫：「你提醒我，我永遠都可以依靠你。在每個懷疑自己的時刻，你都會向我展示我的能力。」

「你教導我，每次失敗都是一堂課，每次勝利都值得感恩。」

戴歷路斯助美國隊贏過兩屆世界盃冠軍。（Getty Images）

「你帶給我的智慧不但在球場上，還在於人生、紀律、努力及毅力。你令我知道，熱情是一樣值得珍惜的東西，令我可以全心投入在每一次帶波、每一次射波以及每一次的攻勢。即使全世界與我為敵，你仍無條件地支持我，等待我去拿起你。」

「你送給我的是，我們共處的時光，我會在餘生中好好珍惜這份禮物。你告訴我是時候說再見，你又叫我放心，無論人生帶我到什麼地方，你永遠會是我的一部分。」