巴黎奧運直擊｜朝聖美國男籃不似預期　法國菲比斯比夢幻隊更吸引

美國夢幻隊、奧運、勒邦占士、史提芬居里，四組關鍵詞已經很吸引，難得齊齊征戰奧運，還有不朝聖的理由嗎？

走進雅高體育館（Bercy Arena），全場逾12000名球迷觀戰，我猶如走進了大型追星現場，卻看了一場失望的比賽。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



美國男籃對巴西的八強戰，筆者滿心歡喜入場。（01體育記者袁志浩攝）

對不起籃球迷，筆者很少看NBA，這次看美國夢幻隊比賽，也是慕勒邦占士、史提芬居里、杜蘭特之名而來，「大帝」與「咖喱仔」今場對巴西正選登場，令我滿心歡喜，期待值急升。

美國隊率先上陣的還包括戴雲卜克（Devin Booker）、賀里迪（Jrue Holiday）跟艾比迪（Joel Embiid），當中中鋒艾比迪每次持球都被狂噓，射罰球時更甚，原來這位2022年取得法國籍的球員，本被主場球迷寄予厚望，去年最終選擇效力美國，當然要「付出代價」，不過見他表現愈噓愈好，全場雖然僅上陣12分鐘，卻攻入14分，令我留下印象。

被法國球場噓過不停的艾比迪愈戰愈勇。（01體育記者袁志浩攝）

說回兩位星級美國球手，第一次打奧運的「咖喱仔」以三分球準繩度聞名，但我最期待的畫面沒有出現，這位射手全場只曾一次出手射三分，更糟的是沒有射入，即其今仗三分球命中率是零！這名勇士球星在巴黎奧運三分手感冰冷，4場僅攻入5個三分球，當中在對南蘇丹一仗更6射全炒，這是正式錄用的「咖哩」嗎？幸好下半場有一次「No look pass」，算是一點安慰。

至於「大帝」也出乎我意料地缺少單打獨鬥的場面，相反卻憑憑造就隊友得分，錄得全場最高的9次助攻，看來我要更新他在我腦海中的「資料庫」。

史堤芬居里全場僅起手一次射三分，同樣「炒粉」。（01體育記者袁志浩攝）

勒邦占士今仗努力為隊友穿針引線，更被對方擊中眼角退下火線。（01體育記者袁志浩攝）

美國首節已領先33：21，比賽根本已提早「放入雪櫃」，即使美國輪換球員，第二節巴西仍一度被逼至無法起手，該節首四分鐘沒有得分。美國第二、三節後均拋離巴西廿分，可能是戰況刺激有限，現場氣氛更是一般，過往看NBA直播中全場吶喊「Defense」的情景消失得無影無蹤，就連玩人浪都一度無人回應。

在場觀眾的專注力早已不放在比賽上，不時找方法自娛，如有球迷就看到席上的法國「新菲比斯」馬爾尚（Léon Marchand），便高歌讓其他主場觀眾一齊起哄，成就整場比賽氣氛最熾熱的一刻，認真有點諷刺。最終「大帝」與「咖喱仔」各自只上陣16多分鐘，在部份球迷已提早離場下，美國大勝122：107晉級。

「法國菲比斯」馬爾尚登場，大概是全場最熾熱的一刻。（01體育記者袁志浩攝）

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完場後想近距離與兩大球星接觸，立即走落混合採訪區，但看來有此想法的不止我一個。今場比賽的採訪區是今屆為止最擠擁的一次，記者無分國籍圍着球員，提問的只是少數，更多是拿起手機拍照。在美國隊職員安排下，占士、居里、杜蘭特等都有受訪，而這級數的球員大多只會在整個採訪區停下一次，傳媒要把握機會。遺憾我連逼上前的機會也沒有，只能離遠聽着他們那微弱的聲音，失望而回。