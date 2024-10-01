NBA｜莫湯保逝世｜揈手指的封阻王 場外的慈善家 與姚明亦師亦友

NBA名人堂中鋒莫湯保（Dikembe Mutombo）因腦癌與世長辭，終年58歲。這名身高7呎2吋巨漢在場上最令人難忘的是他震懾對手的封阻，場外卻是充滿人文關懷的慈善家。



莫湯保終年58歲。（FIBA X）

莫湯保在兩年前證實罹患腦癌，可惜經過一系列治療後，在9月30日不敵病魔逝世。NBA總裁施華（Adam Silver）發表聲明說：「莫湯保可謂超凡脫俗，在場上，他是NBA史上最偉大的阻封王及防守專家之一；在場外，他則全心全意地去幫助別人。」

莫湯保在2022年證實罹患腦癌，自此也少於公開場合亮相。（Getty Images）

在剛果民主共和國出生，莫湯保到21歲才到美國發展，後來入讀著名的喬治城大學，與莫寧（Alonzo Mourning）組成了令人聞風喪膽的封阻雙塔，然後順利成章地加入NBA，以選秀4號順位加盟丹佛金塊，並在1993/94年球季帶領球隊於季後賽首圈淘汰擁有甘普與披頓的西雅圖超音速，完成史上首支8號種子球隊淘汰首號種子的創舉。

米高佐敦也曾吃過莫湯保的「火鍋」。（鷹隊官網圖片）

莫湯保其後投效阿特蘭大鷹隊、費城76人、新澤西網隊、紐約人及休斯頓火箭等隊伍，其中他夥拍艾佛遜率領76人打入2001年的NBA總決賽，在史詩式的大戰中僅負高比拜仁與奧尼爾壓陣的洛杉磯湖人，可能是近20年來最令球迷印象深刻的總決賽之一。另外，他在職業生涯晚期於火箭與姚明成為隊友，因此他也以「穆大叔」（內地譯為穆托姆博）之名，廣為中國球迷熟悉。兩人關係亦師亦友，姚明後來入選名人堂時，莫湯保更是他的引薦人，姚明致辭時便笑言，莫湯保教了他很多，包括在訓練時都向他送上「批踭」。

在18年NBA職業生涯裏，莫湯保曾8次入選全明星隊、4次當選常規賽最佳防守球員、3屆封阻王、2屆籃板王。莫湯保身高手長，位置感極佳，因此十分擅長封阻，雖然職業生涯3289次封阻，僅次3830次的奧拉祖雲，只是NBA史上2號封阻王，但他在成功封阻後揈手指的招牌動作，為球迷津津樂道。

莫湯保一生致力慈善事業，因此不時獲得獎項表彰。（Getty Images）

退役後，莫湯保成為NBA首名全球大使，他其中一個優勢是，他是一個語言天才，精通英語、法語、西班牙語、葡萄牙語及5種非洲中部方言。莫湯保為善不遺餘力，他還創舉以自己命名的慈善組織「Dikembe Mutombo Foundation」，在家鄉興建醫院。

而且他不只是援助家鄉，他的人文關懷亦廣遍非洲，尤其是協助非洲的年輕人，其中在喀麥隆出生的76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）便深受他的影響。這名2022/23年球季MVP表示：「這是傷感的一天，尤其對我們非洲人來說，甚至對全世界來說亦然。除了在場上的成就，我認為他在場外做得更出色；他是我其中一個景仰的人，因為他對人們做了很多偉大的事情。」