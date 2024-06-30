2.2米「女版姚明」張子宇終敗陣　女籃U18亞洲盃中國負澳洲獲亞軍

FIBA U18女子籃球亞洲盃決賽，擁有2.2米高「女版姚明」張子宇在陣的中國大戰上屆冠軍澳洲，張子宇縱獲全場最高的42分加上14個籃板，但中國難逃落敗，澳洲隊的整體戰奏效，加上以速度壓制張子宇，終以96：79的17分差距獲勝，順利衛冕。

賽後子宇坐在場邊傷心痛哭，之後獲頒今次賽事最有價值球員（MVP），才重現歡顏。



澳洲隊球員有一定身高，但張子宇仍「鶴立雞群」。（FIBA）

澳洲「三塔陣」身材速度兼備

張子宇由中國分組賽首仗對印尼後備上陣，利用身高優完全摧毀對手的影片震撼得熱爆網絡，她之後在對新西蘭、日本的分組賽，對韓國的準決賽，持續有好表現，不過今場面對澳洲隊，終於遇上考驗。

澳洲隊陣中也有不少「高妹」，單是正選球員便有3位身高1.9米左右。這個身材、速度兼備的「三塔陣」相當有效，比賽初段雙方比分緊咬，澳洲一路稍佔上風，首節領先22：19，而且張子宇出場作用也不大，澳洲球員全力在她身前封擋下，子宇手風欠順，中國次節一度落後14分之多。

澳洲隊陣中也有不少「高妹」。（FIBA）

張子宇第二節末段爆發 中國一度反超5分

張子宇較身高最接近的對手高出一呎，惟腳步笨重，跑動速度明顯不及全體隊友和對手，最大好處就是博得不少犯規，到第二節尾段，幾位負責貼身防守她的澳洲球員先後三犯，張子宇終可發揮籃底霸王威力，接連起手得分，射不入輕鬆搶得進攻籃板再射，第三節剩餘6分鐘，為中國追成53：53平手，之後更曾領軍以61：56反超前5分。

今次賽事在深圳舉行，現場球迷看到中國隊反超前當然非常興奮。澳洲隊一度被打亂陣腳，失誤頻頻，教練及時叫暫停並再次提高運球、傳球速度，並再次針對包圍張子宇，導致她命中率大減之餘，總是快她一步截去籃板，第三節完澳洲已重拾5分優勢。

澳洲隊擊敗中國，奪得女籃U18亞洲盃冠軍。（FIBA）

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澳洲針對部署見效 末段做觀眾

到第四節張子宇體能明顯下滑，攻守兩端貢獻有限，以張子宇為進攻重心的中國隊再追不上。見大勢已去，張子宇末段只能在後備席做觀眾，中國隊以速度跟澳洲一拚，結果愈輸愈多，終以79：96的17分距離敗陣。

張子宇數據上仍不差，全場上陣26分鐘38秒，獲得全場最高的42分，命中率卻被限制在50%，36次起手僅中18球，遠低於之前幾場比賽。她今場14個籃板球之中，多達10個是射失後搶回再射的進攻籃板，可是第三節中段澳洲隊加強對她的干擾和搶籃板之下，再無籃板球「進帳」。相對澳洲隊4位球員得分達雙位數，中國隊就只有張子宇一人，因此就算她豪取42分也不足以領軍獲勝。

看着澳洲隊開心慶祝，坐在場邊的張子宇忍不住哭了，甚至一度以頸上的白毛巾掩面痛哭。（直播截圖）

賽後掩面痛哭 獲頒MVP重現歡顏

中國隊不止進攻戰術相對單調，而且張子宇也跟隊友格格不入，除了站在籃底下時會拋球予她起手，其他時間隊友基本上不會傳球給她，而且進攻時給她的幫助也有限，猶如讓她在籃底下「自生自滅」，澳洲隊看準這點末段截去張子宇的供應後，中國隊便無力反撲。

看着澳洲隊開心慶祝，坐在場邊的張子宇忍不住哭了，甚至一度以頸上的白毛巾掩面痛哭，多位教練團成員連番上前擁抱安慰，依然相當失落。直到頒獎環節，張子宇獲頒今屆MVP，她才重拾歡顏。

張子宇獲頒今屆MVP，才重拾歡顏。（FIBA）

今屆賽事張子宇展現巨人風采，身高優勢令對手無所適從，澳洲隊今仗向全世界展示應付她的方法。正如張子宇早前受訪時已一再強調「我必須改善」，「我可以輕易去到籃框，但籃球絕對不止於此，仍有很多我需要學習的地方」，澳洲隊給她這寶貴一課，或成她未來籃球路成長的重要養份。

中國小將張子宇因「高人一等」，成為熱話。（FIBA）

張子宇「碾壓」印尼隊圖輯：

日本球員攬腰也攔不住張子宇：

14歲已成全國熱話

張子宇在今屆U18亞洲盃利用身高優勢「碾壓」對手，成為全球熱話，她早在3年前已因出戰中國U15女子籃球聯賽成全國焦點，當年只得14歲的她身高已超越兩米，跟對手的身高差距更大，也是在那個時候被封為「女版姚明」。

她的父母昔日都是籃球員，爸爸身高2.13米，媽媽為前中國隊中鋒于瑛，身高也達1.98米。子宇在山東出生，她說是媽媽鼓勵她打籃球，以往亦曾嘗試練習跳高和跳遠。小學一年級她已有1.6米高，6年級的時候身高更達到2.11米，對於她的身高問題，子宇大方回應：「人生是一段奇妙旅程，有些事情我們不能控制，我會視為一份禮物。」

張子宇早在3年前已因出戰中國U15女子籃球聯賽成焦點，當年只得14歲的她身高已超越兩米，也是在那個時候被封為「女版姚明」。（網上圖片）

身高6呎11吋的中國隊中鋒韓旭，是現役最高的女子籃球員。（Getty Images）

歷來只有一位7呎以上女子籃球員

籃球界7呎以上的高佬歷年有不少，女子球員紀錄上只有波蘭的戴迪克（Margo Dydek），她身高7呎2吋（約2.18米），是1998年WNBA選秀狀元，也是ＷNBA封阻紀錄保持者，可惜她2011年在懷孕期間心臟病發暈倒家中，8日後去世，終年37歲。

中國隊昔日著名的「巨人」鄭海霞，身高6呎8吋（約2.03米），1997年加盟洛杉磯火花，成為首位進軍WNBA的亞洲女子球員。目前中國成年女子籃球國家隊也有「超級高妹」，24歲的中鋒韓旭身高6呎11吋（約2.11米），目前效力WNBA紐約自由人隊，她是現役最高的女子籃球員，在美國的發展卻不甚如意。

17歲的張子宇已經較上述3人都要高，而且曾有報道指她的身高更達到2.26米、甚至是2.28米，跟身高2.29米的姚明本尊非常接近。無論如何，張子宇只要能避過嚴重傷患繼續打籃球，她的球員生涯單是身高優勢已注定成為話題。