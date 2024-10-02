香港土生土長籃球員David Muoka創歷史　簽約NBA球隊拓荒者

在香港土生土長的尼日利亞及英國混血兒David Muoka，簽約成為波特蘭拓荒者的球員，成為史上首位獲得NBA合約的土生土長香港籃球員。

23歲的David Muoka身高6呎10吋，司職中鋒，曾就讀薄扶林西島中學，畢業後赴北美升學，追尋籃球夢。他的經理人在社交網站宣布簽約拓荒者的消息，David Muoka在帖文下留言「For the city 🇭🇰（為香港）」，並附上紅色心形的表情符號。



經理人在社交網站公布David Muoka簽約拓荒者的消息。（Instagram截圖）

David Muoka的經理人在社交網站公布：「恭喜客戶David Muoka與拓荒者簽約。David Muoka創造歷史，成為首位在香港出生及成長的球員簽下一份NBA合約。這個只是他成功生涯的開始。」David Muoka亦有在帖文下留言「For the city 🇭🇰（為香港）」，並附上紅色心形的表情符號。

David Muoka在2000年12月14日出生。他在香港就讀薄扶林的西島中學，曾參加學界比賽，在2018年畢業後，他先到加拿大的運動員學院唸預科，之後在2019年入讀美國的拉瑪大學，兩年後在2021年轉到內華達大學拉斯維加斯分校。在2023年，他參加發展聯盟選秀，被巫師的附屬球隊首都Go-Go選中，後來轉到籃網的附屬球隊長島籃網。他上季在常規賽為長島籃網上陣33場，場均登場15.5分鐘，場均得4.8分，搶到5.4次籃板，交出1.4次封阻。

據一位專門報道拓荒者消息的記者Sean Highkin在社交網站透露，David Muoka與拓荒者簽了一份「Exhibit 10」合約。

「Exhibit 10」合約為非保障最低薪合約，不會計入球隊的工資帽，通常給予一些季前在訓練營爭取機會的邊緣球員。「Exhibit 10」合約有機會變成雙向合約，若果球員爭入到常規賽的15人名單，更可以變成標準底薪合約。若果球員被裁走，轉到該NBA球隊在發展聯盟的附屬球隊並留隊60日，可以獲得最多7.5萬美元獎金。

據Sean Highkin的消息，David Muoka很有機會被拓荒者裁走，不會留在訓練營，拓荒者會安排他到發展聯盟球隊撕裂之城混音（Rip City Remix）效力。若Sean Highkin所言屬實，David Muoka雖獲一份由NBA球隊開出的合約，但他實際上是繼續在發展聯盟努力。