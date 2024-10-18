NBA 24/25常規賽開鑼｜美媒嚴選今季十大球星　歐洲球員壟斷三甲

24/25球季NBA常規賽將於10月22日起開鑼，美國傳媒《ESPN》選出今季NBA百大球星，並在昨日（17日）公布前十名的人選。排名三甲的NBA球星全部來自歐洲，分別是金塊的祖傑、獨行俠的當錫及公鹿的艾迪杜高普，至於湖人的勒邦占士就排第七位。



木狼球星愛德華。（路透社）

NBA十大球星：【10】愛德華（Anthony Edwards）｜木狼

23歲木狼得分後衛愛德華是2020年「狀元」，上季表現更上一層樓，連續兩年入選人全明星，更首度入選NBA最佳陣容，被列入最佳陣容二隊。他的代表作是季後賽西岸準決賽，幫助木狼淘汰金塊。他以平均得分27.8分，加上48%的投射命中率，帶領球隊自2004年以來首入西岸決賽。在這個國外球員稱霸NBA的時代，他有潛質成為下一位NBA現役最佳的美國本地球員。木狼今季交易走唐斯，相信令木狼正式成為愛德華的球隊，他將要肩負更沉重的進攻責任，受到更多的針對防守，看看他能否應付得到。

太陽球星杜蘭特。（路透社）

NBA十大球星：【9】杜蘭特（Kevin Durant）｜太陽

36歲太陽小前鋒杜蘭特上季老而彌堅，常規賽上陣75場，創他2019年阿基里斯腱撕裂後的單季上陣次數新高，而且得分效率依然很高，場均得27.1分，第14次入選全明星，第11次入選NBA最佳陣容，躋身最佳陣容二隊。在季後賽，儘管「KD」仍保持到場均26.8分的水平，但太陽在首圈遭木狼以4：0橫掃出局。在巴黎奧運，杜蘭特的發揮亦不錯，為美國隊的第三得分主力，僅次居里及勒邦占士。太陽今季能否在季後賽走得更遠？上限將取決於杜蘭特與戴雲卜克及比爾的合作效果。

76人球星艾比迪。（路透社）

NBA十大球星：【8】艾比迪（Joel Embiid）｜76人

30歲76人中鋒艾比迪上季上陣39場，在1309分鐘攻入1353分，成為繼續張伯倫後，首位單季得分比上陣分鐘還要多的球員。可惜，膝傷破壞了他原本完美的球季，亦令他無法衛冕常規賽MVP。在季後賽首圈對紐約人，他及時復出，但表現已不如季初，未能助球隊晉級。大家今季對艾比迪的最大疑問或者期望是，經過休賽期的恢復後，他能否找回上季受傷前的巔峰狀態？

勒邦占士父子會否為球迷製造一些經典時刻？（路透社）

NBA十大球星：【7】勒邦占士（LeBron James）｜湖人

39歲湖人巨星勒邦占士繼續披甲，戰勝時間，在退役前如願與兒子邦尼「父子檔」出戰今季NBA。勒邦占士早已贏盡一切，亦已到生涯黃昏，或者外界對他今季的期望不是入幾多分，或者爭奪總冠軍，而是兒子邦尼能否快速成長起來，可以跟勒邦占士在場上擦出火花，寫下一段父子同場的佳話。在巴黎奧運，勒邦占士證明自己寶刀未老，贏得個人第三面奧運金牌，並當選賽事MVP。上季，他為湖人常規賽上陣71場，場均得25.7分。

勇士球星居里。（路透社）

NBA十大球星：【6】居里（Stephen Curry）｜勇士

又是一位大家見慣見熟的NBA老兵，排第五位的是36歲勇士三分球神射手居里。居里上季上陣74場，場均攻入4.8球三分，仍穩坐聯盟三分波之王，但他上季場均助攻及偷波分別只得5.1次及0.7次，為他職業生涯的最低水平。勇士板凳深度不足的問題，亦令他們未能通過附加賽。今季，「浪花兄弟」拆夥，居里的好拍檔K湯臣轉投獨行俠，對「咖哩仔」是危抑或機？麻煩多多的祖蒙特格連能否擺脫爭議與停賽？古明加及普贊斯基又能否給予居里足夠支持？

塞爾特人球星泰譚。（路透社）

NBA十大球星：【5】泰譚（Jayson Tatum）｜塞爾特人

26歲的泰譚是排名最高的美國本土球員，他上季表現穩定，連續5次入選全明星，連續3次入選NBA最佳陣容的一隊，並為球隊贏得第18座總冠軍，也是他個人首座總冠軍。這位塞爾特人球星亦鮮有嚴重傷患，連續3季常規賽上陣超過70場，上季場均26.9分，8.1次籃球及4.9次助攻。泰譚的實力毋庸置疑，對塞爾特人亦相當重要，但上季總決賽MVP落在隊友謝蘭布朗手上，又未贏過常規賽MVP，不知他今季能否增添這些重量級的個人獎牌？

雷霆球星基捷斯阿歷山大。（路透社）

NBA十大球星：【4】基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜雷霆

26歲的基捷斯阿歷山大是雷霆的領軍人物，助球隊上季以西岸頭號種子入季後賽，可惜在西岸準決賽不敵獨行俠止步。基捷斯阿歷山大近兩季成長為MVP級別的球星，連續兩年入選全明星，更連續兩年入選NBA最佳陣容一隊。這位雷霆核心人物連續兩季平均得分超過30分。對基捷斯阿歷山大來說，今季的目標是帶領雷霆自2012年後首次打入總決賽。

公鹿球星艾迪杜高普。（路透社）

NBA十大球星：【3】艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）｜公鹿

29歲公鹿大前鋒艾迪杜高普是上季《ESPN》所選的NBA百大球星首位，今季稍降至第三。艾迪杜高普兩次得到常規賽MVP，亦贏過總決賽MVP，連續6季入選NBA最佳陣容一隊。上季，公鹿成績起起跌跌，「字母哥」在季後賽因傷缺陣，坐在場邊，看住球隊在首圈止步。不過，在沒有受傷時，這位希臘球員仍保持高水平發揮，上季場均得30.4分。今季公鹿的成敗，在於艾迪杜高普與尼拉特的合作，能否發揮出更強的化學作用。

獨行俠球星當錫。（路透社）

NBA十大球星：【2】當錫（Luka Doncic）｜獨行俠

25歲獨行俠後衛當錫連續5年入選全明星，連續5季入選NBA最佳陣容一隊。他在上季常規賽數據驚人，場均33.9分、9.2個籃板及9.8次助攻，有效投射命中率有75.3%，表現創個人新高，並首度成為NBA單季得分王，而且他的防守亦有明顯進步。他上季帶領獨行俠打入總決賽，惜負於塞爾特人。今季對當錫主要有兩大期望：能否贏得常規賽MVP？能否捧走總冠軍？獨行俠今季得K湯臣的加盟，當錫拍K湯臣的組合亦令人期待。

金塊中鋒祖傑。（路透社）

NBA十大球星：【1】祖傑（Nikola Jokic）｜金塊

29歲金塊中鋒祖傑過去4季3次贏得常規賽MVP，亦在2023年贏得總冠軍，並當選總決賽MVP。他6次入選全明星，6次入選NBA最佳陣容，當中4次為最佳陣容一隊。如果這位塞爾維亞球員今屆又贏常規賽MVP，就可以成為第六位贏得4座或以上MVP的傳奇，並肩勒邦占士及張伯倫。在最近一次NBA總經理調查中，祖傑被視為最佳的傳球手及最聰明的球員。