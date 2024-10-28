NBA 2024｜焦點賽事直播、賽程、戰績比分　矚目轉會球員一覽

撰文：威廉神
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NBA 2024/25球季將在香港時間10月23日開始，今季NBA有什麼特別，球迷該如何收看直播，10月又有什麼值得關注的焦點賽事？以下一文帶你看清。
（文中所有時間為香港時間）

2024年10月NBA直播賽程

10月29日

07:00　　 魔術　Vs　溜馬
07:30　　 鷹隊　Vs　巫師；熱火　Vs　活塞；速龍　Vs　金塊、塞爾特人　Vs　公鹿、紐約人　Vs　騎士
08:00　　 馬刺　Vs　火箭；灰熊　Vs　公牛
08:30　　 獨行俠　Vs　爵士（NOW 642）
10:00　　帝王　Vs　拓荒者；太陽　Vs　湖人（NOW 641）

10月30日

07:30　　 籃網　Vs　金塊（NOW 642）；木狼　Vs　獨行俠
09:00　　 爵士　Vs　帝王；勇士　Vs　塘鵝（NOW 641）

金塊球星祖傑。（路透社）

10月31日

07:00　　 巫師　Vs　鷹隊；騎士　Vs　湖人；76人　Vs　活塞；溜馬　Vs　塞爾特人；黃蜂　Vs　速龍
07:30　　 熱火　Vs　紐約人（NOW 642）
08:00　　 灰熊　Vs　籃網；公牛　Vs　魔術
09:30　　 雷霆　Vs　馬刺（NOW 641）
10:00　　勇士　Vs　塘鵝（NOW 642）
10:30　　快艇　Vs　拓荒者

2024年10月NBA最新戰果

10月28日

溜馬 114:118 76人
拓荒者 125: 103 塘鵝
籃網 115:102 公鹿
雷霆 128:104 鷹隊
勇士 104:112 快艇

勇士球星史提芬居里。（路透社）

10月27日

金塊 104:109 快艇
巫師 116:135 騎士
活塞 118:124 塞爾特人
黃蜂 106:114 熱火
公牛 95:114 雷霆
灰熊 124:111 魔術
木狼 112:101 速龍
馬刺 109:106火箭
太陽 114:102 獨行俠
湖人 131:127 帝王

10月26日

速龍 115:107 76人
魔術 116:101 籃網
紐約人 123:98 溜馬
鷹隊 125:120 黃蜂
騎士 113:101 活塞
火箭 128:108 灰熊
公鹿 122:133 公牛
爵士 86:127 勇士
拓荒者 103:105 塘鵝
湖人 123:116 太陽

10月25日

巫師 102:122 塞爾特人
獨行俠 120:109 馬刺
金塊 87:102 雷霆
帝王 115:117 木狼

10月24日

活塞 109:115 溜馬
熱火 97:116 魔術
速龍 106:136 騎士
鷹隊 120:116 籃網
76人109:124 公鹿
火箭 105:110 黃蜂
塘鵝 123:111 公牛
爵士 124:126 灰熊
拓荒者 104:140 勇士
快艇 113:116 太陽

10月23日

塞爾特人 132: 109 紐約人
湖人 110:103 木狼

湖人球星勒邦占士。（路透社）

2024/25 NBA賽制

今季NBA依舊有82場常規賽，上季新增的季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），則改名為NBA盃（NBA Cup）。

上季「花花碌碌」的季中邀請賽保持不變，不過改名為NBA盃。

2024/25 NBA盃分組：

東區
A組：紐約人、魔術、76人、籃網、黃蜂
B組：公鹿、溜馬、熱火、速龍、活塞
C組：塞爾特人、騎士、公牛、鷹隊、巫師
西區
A組：木狼、快艇、帝王、火箭、拓荒者
B組：雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺
C組：金塊、獨行俠、塘鵝、勇士、灰熊

一文睇清NBA盃（季中錦標賽）賽制及獎勵

矚目轉會球員

NBA今夏有不少球員人事變動，K湯臣（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，相信是最受觸目轉會。

K湯臣今次出走，讓曾叱咤一時的「浪花兄弟」宣告拆夥，不過他在季前賽出戰3場，得分分別是10分、0分、11分，表現難言突出。第二場上陣21分鐘9射0中，更是成為球迷話題，若K湯臣想要證明自己，目前狀態仍有提高空間。

K湯臣季前賽表現一般。（路透社）

韋斯保克（Russell Westbrook）上季在快艇，與尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）和夏登（James Harden）組成四巨頭，不過季後賽首輪便不敵獨行俠出局。今夏韋斯保克轉會至金塊，保羅佐治加盟76人，快艇四巨頭宣告解散。

今季的狀元是19歲的利沙查（Zaccharie Risacher），司職小前鋒，與上屆的雲班耶馬一樣同屬法國球員，今次選秀被鷹隊選中。

利沙查成為今屆NBA狀元。（路透社）
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