NBA 2024/25球季將在香港時間10月23日開始，今季NBA有什麼特別，球迷該如何收看直播，10月又有什麼值得關注的焦點賽事？以下一文帶你看清。

（文中所有時間為香港時間）



2024年10月NBA直播賽程

10月29日

07:00 魔術 Vs 溜馬

07:30 鷹隊 Vs 巫師；熱火 Vs 活塞；速龍 Vs 金塊、塞爾特人 Vs 公鹿、紐約人 Vs 騎士

08:00 馬刺 Vs 火箭；灰熊 Vs 公牛

08:30 獨行俠 Vs 爵士（NOW 642）

10:00 帝王 Vs 拓荒者；太陽 Vs 湖人（NOW 641）



10月30日

07:30 籃網 Vs 金塊（NOW 642）；木狼 Vs 獨行俠

09:00 爵士 Vs 帝王；勇士 Vs 塘鵝（NOW 641）



金塊球星祖傑。（路透社）

10月31日

07:00 巫師 Vs 鷹隊；騎士 Vs 湖人；76人 Vs 活塞；溜馬 Vs 塞爾特人；黃蜂 Vs 速龍

07:30 熱火 Vs 紐約人（NOW 642）

08:00 灰熊 Vs 籃網；公牛 Vs 魔術

09:30 雷霆 Vs 馬刺（NOW 641）

10:00 勇士 Vs 塘鵝（NOW 642）

10:30 快艇 Vs 拓荒者



2024年10月NBA最新戰果

10月28日

溜馬 114:118 76人

拓荒者 125: 103 塘鵝

籃網 115:102 公鹿

雷霆 128:104 鷹隊

勇士 104:112 快艇



勇士球星史提芬居里。（路透社）

10月27日

金塊 104:109 快艇

巫師 116:135 騎士

活塞 118:124 塞爾特人

黃蜂 106:114 熱火

公牛 95:114 雷霆

灰熊 124:111 魔術

木狼 112:101 速龍

馬刺 109:106火箭

太陽 114:102 獨行俠

湖人 131:127 帝王



10月26日

速龍 115:107 76人

魔術 116:101 籃網

紐約人 123:98 溜馬

鷹隊 125:120 黃蜂

騎士 113:101 活塞

火箭 128:108 灰熊

公鹿 122:133 公牛

爵士 86:127 勇士

拓荒者 103:105 塘鵝

湖人 123:116 太陽



10月25日

巫師 102:122 塞爾特人

獨行俠 120:109 馬刺

金塊 87:102 雷霆

帝王 115:117 木狼



10月24日

活塞 109:115 溜馬

熱火 97:116 魔術

速龍 106:136 騎士

鷹隊 120:116 籃網

76人109:124 公鹿

火箭 105:110 黃蜂

塘鵝 123:111 公牛

爵士 124:126 灰熊

拓荒者 104:140 勇士

快艇 113:116 太陽



10月23日

塞爾特人 132: 109 紐約人

湖人 110:103 木狼



湖人球星勒邦占士。（路透社）

2024/25 NBA賽制

今季NBA依舊有82場常規賽，上季新增的季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），則改名為NBA盃（NBA Cup）。

上季「花花碌碌」的季中邀請賽保持不變，不過改名為NBA盃。

2024/25 NBA盃分組：

東區

A組：紐約人、魔術、76人、籃網、黃蜂

B組：公鹿、溜馬、熱火、速龍、活塞

C組：塞爾特人、騎士、公牛、鷹隊、巫師

西區

A組：木狼、快艇、帝王、火箭、拓荒者

B組：雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺

C組：金塊、獨行俠、塘鵝、勇士、灰熊



一文睇清NBA盃（季中錦標賽）賽制及獎勵

矚目轉會球員

NBA今夏有不少球員人事變動，K湯臣（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，相信是最受觸目轉會。

K湯臣今次出走，讓曾叱咤一時的「浪花兄弟」宣告拆夥，不過他在季前賽出戰3場，得分分別是10分、0分、11分，表現難言突出。第二場上陣21分鐘9射0中，更是成為球迷話題，若K湯臣想要證明自己，目前狀態仍有提高空間。

K湯臣季前賽表現一般。（路透社）

韋斯保克（Russell Westbrook）上季在快艇，與尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）和夏登（James Harden）組成四巨頭，不過季後賽首輪便不敵獨行俠出局。今夏韋斯保克轉會至金塊，保羅佐治加盟76人，快艇四巨頭宣告解散。

今季的狀元是19歲的利沙查（Zaccharie Risacher），司職小前鋒，與上屆的雲班耶馬一樣同屬法國球員，今次選秀被鷹隊選中。