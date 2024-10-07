NBA｜勒邦占士父子同場創歷史　「作為父親其中一個最大願望」

洛杉磯湖人今夏以第55籤選中勒邦占士（LeBron James）長子邦尼（Bronny James），父子同場作戰畫面終於出現。

面對太陽的季前熱身賽，湖人雖以114：118落敗，不過第二節邦尼後備上陣，成為NBA歷史上首對一同上陣的父子兵。



邦尼加入湖人時，外界便一直期待占士父子同時上陣，可惜日前對木狼一役，勒邦占士未有出戰；今仗「大帝」擔任正選，邦尼在後備席待命，並於第二節上陣，球迷終於迎來這歷史一刻。

兩人更一同到前場防守，James與James Jr.的球衣在攝影機內同時出現，連旁述也感嘆：「真是不錯（的畫面）。」

兩人一同上陣時間為4分鐘9秒，勒邦占士今場上陣16分鐘，為湖人貢獻19分、5籃板及4助攻，邦尼則出戰13分鐘沒有得分，只有2次籃板，還錄4次失誤。

不過在這對父子同場演出之下，今場任何數據都無關重要，碰巧今場比賽在當地時間（6日）還是邦尼的20歲生日勒邦占士賽後便在X（前稱Twitter）發文：「太超現實了！」

「大帝」在單親家庭長大，多年來與父親完全沒有交集：「對一個成長過程中沒有父親的人而言，能這樣影響自己的孩子，還能與兒子一起工作，我覺得這是作為一名父親，最希望（完成）的最偉大事情之一。」

壽星仔邦尼則沒有對這份「生日禮物」有太大反應：「我一直都在想：『這是我父親』，因為他確實是我父親。不過當我上場比賽時，他只是我的隊友，這便是我在想的事情。教練非常重視防守，所以我也嘗試專注於此。」

勒邦占士在Instagram上祝賀邦尼生日快樂。（勒邦占士Instagram）

湖人教練JJ列迪克（J.J. Redick）在第二節送出順水人情，他表示只是想在季前給兩人一個同場作戰的機會：「很高興能參與其中，對籃球迷來說也很酷。我認為這說明了勒邦（作為運動員）的長壽，還有他的體力，現在他還能做22歲時的事情。」他亦稱讚邦尼為此所作出的努力：「他是一名好孩子，很高興能與他共事。」

北美四大體育聯盟，此前曾出現過4對同為隊友的父子兵，包括NFL（美式足球聯盟）的Ted Nessr及兒子Charlie、NHL（冰上曲棍球聯盟）的Gordie Howe及其兩名兒子Mark、Marty。

至於美國職業棒球聯盟（MLB）史上有兩對父子曾為隊友，包括Ken Griffey Sr.和兒子Ken Jr.、以及Tim Raines Sr.與兒子Tim Jr.；今次勒邦占士與邦尼，則是NBA史上首次有父子並肩作戰，完成了四大聯盟父子兵上陣的最後一塊拼圖。