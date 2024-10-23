勒邦占士父子常規賽登場創NBA歷史　兩人同時後備上陣成經典一刻

2024/25球季正式開始，常規賽第一輪，勒邦占士（LeBron James）便與長子邦尼（Bronny James）並肩上陣，正式書寫NBA歷史，並幫助湖人以110：103擊敗木狼。



占士父子同為湖人效力，在今夏成為NBA話題，兩人在月初的熱身賽同時上陣締造歷史，但當時仍屬季前賽，不少球迷仍期待在常規賽看到占士父子並肩作戰。

占士父子在首輪常規賽便一同上陣。（路透社）

今仗湖人主場球季揭幕戰鬥木狼，在第二節剩下4分鐘時，勒邦占士與邦尼同時從後備席換入，現場球迷隨即為他們送上歡呼，不少人舉起電話拍攝這一歷史時刻。

邦尼曾在日前對勇士的熱身賽中攻入17分，惟今戰表現平平，上陣3分鐘2射0中，整場比賽僅錄1次進攻籃板，勒邦占士則出場35分鐘攻入16分。

賽後「大帝」感慨萬分：「無論以後我變得多老，記性如何隨年紀變差，也永遠不會忘記我們一同到場邊登記準備出場一刻。」

這天同時是他女兒Zhuri Nova的10歲生日，勒邦表示從起床開始，一切都很美妙：「當然這也是NBA首次父子同場甚至是同隊作戰，留下了美好歷史。」

邦尼同樣表示，永不會忘記與父親登記一同上場的時刻：「我嘗試專注比賽，不過我確實能感受到（湖人球迷的）支持。」

父子正式創造NBA歷史，同時幫助球隊勝出，賽後都展露歡顏。（路透社）

北美四大體育聯盟，此前曾出現過4對同為隊友的父子兵，包括NFL（美式足球聯盟）的Ted Nessr及兒子Charlie、NHL（冰上曲棍球聯盟）的Gordie Howe及其兩名兒子Mark、Marty。

至於美國職業棒球聯盟（MLB），史上有兩對父子曾為隊友，包括Ken Griffey Sr.和兒子Ken Jr.、以及Tim Raines Sr.與兒子Tim Jr.；勒邦占士與邦尼，為NBA史上首次有父子並肩作戰。