勒邦占士父子常規賽登場創NBA歷史 兩人同時後備上陣成經典一刻
撰文：陳旭暉
出版：更新：
2024/25球季正式開始，常規賽第一輪，勒邦占士（LeBron James）便與長子邦尼（Bronny James）並肩上陣，正式書寫NBA歷史，並幫助湖人以110：103擊敗木狼。
占士父子同為湖人效力，在今夏成為NBA話題，兩人在月初的熱身賽同時上陣締造歷史，但當時仍屬季前賽，不少球迷仍期待在常規賽看到占士父子並肩作戰。
今仗湖人主場球季揭幕戰鬥木狼，在第二節剩下4分鐘時，勒邦占士與邦尼同時從後備席換入，現場球迷隨即為他們送上歡呼，不少人舉起電話拍攝這一歷史時刻。
邦尼曾在日前對勇士的熱身賽中攻入17分，惟今戰表現平平，上陣3分鐘2射0中，整場比賽僅錄1次進攻籃板，勒邦占士則出場35分鐘攻入16分。
賽後「大帝」感慨萬分：「無論以後我變得多老，記性如何隨年紀變差，也永遠不會忘記我們一同到場邊登記準備出場一刻。」
這天同時是他女兒Zhuri Nova的10歲生日，勒邦表示從起床開始，一切都很美妙：「當然這也是NBA首次父子同場甚至是同隊作戰，留下了美好歷史。」
邦尼同樣表示，永不會忘記與父親登記一同上場的時刻：「我嘗試專注比賽，不過我確實能感受到（湖人球迷的）支持。」
北美四大體育聯盟，此前曾出現過4對同為隊友的父子兵，包括NFL（美式足球聯盟）的Ted Nessr及兒子Charlie、NHL（冰上曲棍球聯盟）的Gordie Howe及其兩名兒子Mark、Marty。
至於美國職業棒球聯盟（MLB），史上有兩對父子曾為隊友，包括Ken Griffey Sr.和兒子Ken Jr.、以及Tim Raines Sr.與兒子Tim Jr.；勒邦占士與邦尼，為NBA史上首次有父子並肩作戰。
NBA｜勒邦占士父子同場創歷史 「作為父親其中一個最大願望」NBA人物誌｜用實力打破身高界限 1.72米河村勇輝望激勵同路人NBA 24/25常規賽開鑼｜美媒嚴選今季十大球星 歐洲球員壟斷三甲中國籃球巨星易建聯疑嫖妓 裸照及身份證遭公開成網上熱話香港土生土長籃球員David Muoka創歷史 簽約NBA球隊拓荒者NBA．莫湯保逝世｜揈手指的封阻王 場外的慈善家 與姚明亦師亦友香港金牛回應港將出場時間下跌：贏波為先 堅信轉戰CBA時機將到NBA｜最年輕MVP戴歷路斯退役 屢遭傷患重創阻止「玫瑰」再盛放