築夢者・李祉均｜築一個香港無法實現的女籃夢：「這是我的選擇」

本地籃壇近年百花齊放，2023年，香港金牛成立，加入全國男子籃球聯賽（NBL），為香港帶來NBL主場賽事；香港東方今季開始加入東亞超級聯賽（EASL），兩支職業球隊，令為香港籃球突破甲一的限制，展現了更多可能性。

不過，金牛也好、東方也好，這種由球隊牽頭的可能性，暫時展只是男籃限定。相較之下，女子籃球還是如常在康文署豁下球場開季，近年最大的「突破」，依然停留在李祉均打入WCBA的那一步。

這一步，卻是李祉均憑着極大的執念，才排除萬難成功跨出。



李祉均，香港女籃代表隊一員，去年的杭州亞運，她率領港隊在小組賽擊敗哈薩克，拿下香港女籃史上首場亞運勝仗。

李祉均也是「香港女籃第一人」——她在2021年北上加盟陝西天澤，成為出戰WCBA的首位香港球員，轉眼間在WCBA已第四季。香港女子籃球員要以籃球為職業，只能往外跑，走上這條前無古人的路，初心其實非常單純：「有人喜歡攝影，就做攝影師，為什麼我喜歡打球，不能做（職業）球員？」她說走就走，一步一腳印，幾經波折，踏上夢想中的球場。

李祉均在2023年領港隊取得亞運首場勝仗。（鄭子峰攝）

【編按】香港體壇中，並非人人都能享有資助、在政府支援下將熱愛的項目轉化為職業。但有一群人仍堅持默默努力，以雙手摸索、構築自己的夢想之路。一連兩集《築夢者》，為大家講述他們的故事。



《01體育》隨李祉均WCBA之旅沿途以四部曲記錄她不同階段、每個球季的內心體會，由當初僅是「發夢」、到現實、由自身到港籃。來到這一部，李祉均和爸爸媽媽首次同場訪談，聊的成為職業球員的前傳——當中有李祉均作為女兒的掙扎，也談父母角度的矛盾。

李祉均的故事：

李祉均・一｜香港女籃追夢的淚 All in or Nothing究竟是什麼？ 李祉均・二｜見識職業籃球的「勁」 它讓香港球員夢想不空談 李祉均・三｜離家年半續戰WCBA 「職業球員不是夢想，而是工作」 李祉均．四｜職業球員如影隨形的壓力 亞運後想讓女籃有點不一樣

2023年12月，李祉均爸媽和親友一行20人浩浩蕩蕩北上，到中山觀看李祉均效力的天津冠嵐作客廣東新彤盛。當時，李祉均答應筆者，回港後要相約爸媽一同接受訪問，可是由當時開始、直到她父母願意受訪，足足等了9個月。「我爸媽比較害羞，你記得給一點方向和問題，讓他們做好心理準備。」訪問之前，李祉均叮囑道。

李祉均難得與父母一同受訪。（張倩儀攝）

百裏挑一 命定的籃球

和李祉均一家相約在綠植圍繞的咖啡店，她的媽媽Candice和爸爸嘉禾——我們都以「爸爸」或「Uncle」相稱，兩人一直鮮有公開談及女兒，剛坐下時比較拘謹。

想起李祉均的「威水史」聽不少，特別是她自2021年底展開WCBA生涯後，每年都有亮眼演出：首季在陝西天澤交出優秀數據、還入選全明星隊；2022年底轉投山西竹葉青酒隊；2023年亞運領港隊奪得史上首勝、再加盟天津冠嵐，以場均19.6分及2.7次搶搶斷，成為本土得分王及搶斷王，同季再度入選全明星隊。2024/25賽季，她加盟了山東高速，即將展開自己在WCBA的第四個球季。

李祉均入選2023/24賽季WCBA全明星賽北區明星隊。（微博/WCBA聯賽）

但她到底是什麼時候、以什麼方式籃球結緣，倒是沒怎麼聽說過。記者向李祉均父母問起女兒小時候的片段，本來顯得有點緊張的兩人，也很快熱衷起來，說着當年。

李祉均4歲便第一次接觸籃球，不過當時她的課外活動還有乒乓球、足球、羽毛球、田徑、游泳等等，籃球只是其中一項小活動。

不過，對於球類運動，李祉均似乎特別上手，Uncle笑道：「她9歲那年，我打一些校友會比賽，帶了她去、叫她和我們一起落場打，和大人打，她也特別起勁，防守、上籃，跑足全場，叔叔姨姨叫她盯住、防守誰，她就全力跑。」天份都看在爸媽眼中，後來更因籃球表現被協恩中學「相中」，兩人當時沒有多想，也沒有為女兒定下什麼發展方向，只因她喜歡便讓她打。

在李祉均父母眼中，女兒自小展現過人天賦。（張倩儀攝）

自小擁有「選擇」的自由

「跟她學運動一樣，一直以來，她對什麼有興趣就讓她做什麼，至於『期望她以後做什麼工作、變成怎樣的人？』我們從不會這樣想，只要不犯法、沒有危險，健康開心就好。」Uncle道，在莫大的自由度和父母支持下，李祉均從小便不怕要自己做選擇。

來到中學階段，選定籃球為自己專項後，她一路上從不缺冠軍——曾帶領協恩中學和理工大學奪得多次錦標，中六便打入大港隊，同時是女子甲組聯賽的「雙料」得分后和三分后，更出戰過三屆亞運，於杭州亞運擔任女籃隊長。

在香港，李祉均是不折不扣的頂級球員，但沒有職業聯賽和球隊的環境下，前路仍舊茫茫——打籃球，打得再好再喜歡，也只能是興趣嗎？

李祉均父母一向讓女兒自己做決定。（張倩儀攝）

尋覓一份香港沒有的工作

香港籃球發展廿年如一日，至今仍未有本地職業聯賽，最高級別賽事男子甲一、女子甲組仍以業餘模式進行。惟近10年，有男子籃球隊自行以職業模式運作，或是加入其他職業聯賽及賽事，球員得以有更多選擇，不過至今女籃仍未見漣漪。

女甲共有8支球隊，大多一星期練習2至3節，一季只得7場聯賽賽事，連同季後賽，最多也只得10場，而這班球員在晚上披上球衣上陣前，大多也是要上班、上學的普羅市民，籃球僅是「課外活動」。

女籃沒有薪酬，大多球隊更要自費購入球衣、自行租借練球場地，運動員必不可少的保養如物理治療、運動護具等更不在話下，幾乎是自給自足，想繼續打籃球，就要以正職養活生涯。

「為什麼球員不能是我的職業？」畢業後的李祉均時不時會冒出這個念頭。

李祉均畢業後，當過半年小學教學助理，最後在當時的教練任明敏推波助瀾下，終實踐追夢計劃。疫情期間，她北上「試腳」，一直由廣東試到武漢，數個月間，幾乎看不見落班曙光，只能一直埋頭練習，每天都在想不同出路。

在成功加盟她的首間WCBA球會——陝西天澤前，Miss Yum和爸媽不約而同都問過李祉均：「你要回來嗎？」當時，李祉均當然是堅決留下。

李祉均自行北上尋找成為職業籃球員的機會，一開始父母雖擔心，但也默默支持。（張倩儀攝）

非無負擔 搏一鋪只因為「很想」

李祉均的父母回想，當時見女兒決心之大，儘管擔心她的處境，但也默默支持，提起祉均的奮鬥歷程，媽媽Candice忍不住哽咽：「可能你知道的都比我們都多。」

因為爸媽擔心，李祉均與他們講電話時從不敢報憂，為了在賽季展開前盡快找到落班機會，她同時間不斷主動請求前隊友、和透過自己建立的人脈，只求一個機會。「我說過，要做（職業球員）期限就是26、7歲。」其實從2018年雅加達亞運後，她一直這樣說——時間無法逆轉，她越發焦急。

作為家中的獨女，在爸爸媽媽即將退休的情況下離家外闖，無疑是任性的，因為總不能一直沒有收入，她便為自己設一個期限。「沒有必勝的仗，選擇去（內地）是因為這樣至少我試過，我不會後悔。不管是內地還是任何地方，我並沒有想太多，我只是很想成為職業籃球員，但這樣的機會在香港並沒有，至少在我打波的年代都不見得會有，所以只要可以打職業，任何地方都可以。」

李祉均早已意識到若要以籃球為職業，就必須離開香港。（張倩儀攝）

李祉均也不是魯莽行事，她能勇敢嘗試，也是因為她早已做好「最壞打算」，即使失敗也已有計劃，「假如試過，我是真的能力不夠，真的打不了，那我也心甘命抵（接受），不行的話，便回香港再找一份工作，也不算太晚。」

Uncle接口道：「這也是一條路，一條她喜歡的路。」滿口支持，因為一家人的價值觀都是「未試不能先認輸」，若然成功，打籃球不僅能獲取收入，也圓了一個看似不可能的夢……來到現在，李祉均已準備展開在WCBA的第4季；以籃球為職業的路，她穩步走着。

女籃新一頁 VS 李祉均搵工

因為「第一人」的身份、亮眼的表現，這幾年李祉均得到了關注。但鎂光燈並沒有令她自我膨脹，初衷不變，她曾說職業球員這身份，已經不是夢，是現實和生活，只有打出更好的表現，才能證明自己值得有更好的薪酬和合約。

「有幾多人可以用興趣做工作？我現在可以說，我！」落班過程披荊斬棘，前無古人；但她從無半句怨言：「這是我自己的選擇，因為我想做到。」