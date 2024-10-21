NBA人物誌｜用實力打破身高界限　1.72米河村勇輝望激勵同路人

籃框與地面相距3.05米，能否成為職業籃球員，身高便成為一大考慮因素，這或許是不少籃球愛好者卻步原因——但河村勇輝不這麼想。

這名日本控衛身高只有1.72米，但他憑藉在籃球世界盃及巴黎奧運的出色表現獲灰熊青睞，從非職業的Exhibit-10合約，轉為可列入一隊名單的雙向合同（two-way contract），勢成為田臥勇太、渡邊雄太及八村壘後，史上第4名打入NBA的日本球員。

河村一直希望以自身經歷激勵其他人，而這個夢想，現在正逐步成真。



今夏巴黎奧運籃球項目，日本在分組賽遇上東道主法國，23歲的控衛河村勇輝經此一役聲名大噪。

他以只有1.72米的身高，屢次挑戰法國隊中身高2.24米的上屆NBA狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）、4屆NBA年度防守球員高拔（Rudy Gobert），並轟入全場最高的29分及交出6次助攻，令法國陷入苦戰，將比賽拖入加時。即使最終以90：94憾負，日本亦贏盡外界掌聲，河村勇輝的表現，更讓該仗只攻入18分的雲班耶馬顯得失色。

與一眾法國球員相比，河村勇輝身高陷入劣勢，但他仍屢獻出色表現。（FIBA）

《男兒當入樽》（Slam Dunk、又譯灌籃高手）作者井上雄彥，在X（前稱Twitter）稱讚日本隊表現，表示為他們感到自豪。不少人都形容河村勇輝是其筆下著名角色宮城良田的真人版，奧運過後，這名控衛更獲灰熊看中，得到前往NBA的機會。

一名只有1.72米的球員去打NBA？或許看到這裏，你腦海中會浮現他被各種不同的高大球員封阻的畫面，但這名日本球員依然以他的技術、表現與拼勁，為自己爭取到一紙雙向合同。這不僅是代表再次有日本人能進軍NBA，而是河村勇輝告訴世界上所有熱愛籃球、但身高不足的人：你們也可以做得到。

面對一眾比自己高大許多的對手，河村勇輝絲毫沒有退縮。（FIBA）

河村父親吉一在兒子小一時，便於家中的小庭園安裝籃球架。他回憶兒子那時候非常勤奮地練習，每天會射入1000球才肯停手，更曾因此將籃框射壞。

河村勇輝指自己從小便非常好動，並將這種用不完的精力放到籃球上：「那時候我只覺得籃球是一項跑來跑去的運動，不知怎麼就迷上了。」他表示小時候放假會到公園玩，更常常帶傷回家。

小學時河村勇輝便非常勤奮練習。（Bilibili截圖）

父親感嘆兒子那時候過於勤奮，甚至讓籃框都壞掉。（Bilibili截圖）

NBA官網統計，2023/24球季的聯盟平均身高是6呎6吋半，即約199.4米，河村在這裏便如同「細路打大人」一樣，不過這對他來說其實並不新鮮。

加入小學校隊時，河村指當時訓練會被分為高年級及低年級組，低年級組因為未發育，隊內對戰時經常處於「被玩弄」狀態。儘管如此，他每次都會力求取勝：「即使是絕對贏不了的情況，也要想盡辦法從對中手中贏得比賽或球權，這種不論情況是什麼也想取得勝利的心情，還有一直失敗的經歷，成為了我現在的財產。」

以小打大的滋味，河村勇輝從小便經常體會。（路透社）

小時候與父親在家中庭院練習，或許不少《男兒當入樽》迷都會立刻想起漫畫中最強人物澤北榮治，事實上河村升上高中後，第一年雖上陣次數不多，但次年便成為球隊主力，更助福岡第一高中獲冬季盃兩連霸，兩年來沒有吞過一場敗仗。

其高中教練井手口孝之指，在努力提升自己這一方面，或許沒有人能比得上河村勇輝。高三成為隊長兼王牌，拿着澤北榮治的劇本，以「特別指定選手」身份加盟日本B.League的三遠新鳳凰。（註：即16歲至22歲的日本國籍選手，可在保留校隊名額情況下參加職業聯賽）

他會在加入球隊後，用一晚時間將教練給予的戰術資料緊記於心；他會在上場前鞠躬才進入球場，只因為明白到上陣機會絕非理所當然；他會放棄「平常」的學生生活，不像其他高中同學般畢業便考取駕駛執照，甚至連畢業禮也不參加，只因為希望為球隊貢獻更多，哪怕只有1場勝仗也好。

大學時著名教練陸川章曾形容河村勇輝是一名嚴以克己，同時敢於冒險又很聰明的球員。（Getty Images）

從今季NBA季前賽的精華中，能看到河村勇輝的妙傳技驚四座，不過在華麗球風背後，這名日本控衛其實是一名非常務實的人。父親指他小一時豪言要成為日本第一，便堅持做「日本第一的訓練」；在高中畢業後選擇東海大學，只因為夢想是打B.League，因此決定就讀培養過最多相關球手的大學。

因對自己表現不滿，河村在2022年宣布下季退學並與橫濱海盜簽下職業合同，不再試圖同時兼顧學業及籃球：「我作出這個決定，是以成為能代表日本的控球後衛，參加兩年後的巴黎奧運為目標。」

做好自己本份，一步一步地實現夢想，河村勇輝在2023獲選聯賽MVP，亦被選中成為國家隊成員之一，如願出戰巴黎奧運。雖然最終日本在奧運分組賽三戰全敗，未能晉級8強，但河村勇輝的精彩表現大受矚目，也讓他獲得來自NBA球隊灰熊的Exhibit-10合約。

河村勇輝絕非以身高為噱頭，而是努力地一步步實現夢想。（Getty Images）

Exhibit-10合約是實力不足以直接進入NBA的球員，力爭步入籃球最高殿堂的入場券，但大多球員最終都會被球隊裁掉，只能在G League效力。

在5場季前賽中，河村勇輝場均上陣15.1分鐘，貢獻3.4分及4.2次助攻。數據上或不算突出，但其實力及風格備受肯定，灰熊名宿東尼阿倫（Tony Allen）指讓他想起著名的控衛「白朱古力」積遜威廉斯（Jason Williams），更稱河村為日本朱古力（Japan Chocolate）。

終於在10月19日，灰熊向他提供一份雙向合同。這同樣並非正式NBA球員合約，同樣有被下放至G League的可能性，但這已說明灰熊對河村的重視。

河村勇輝表現得到灰熊肯定，獲雙向合同有望進軍NBA。（路透社）

「感謝灰熊給我這個機會。目前我仍站在起跑線上，面前還有無數挑戰，但我會繼續每天努力，希望有天站在NBA球場上，並為球隊勝利作出貢獻。」河村勇輝在Instagram上表示。

這名日本球員當然知道身高是自己缺點，在紀錄片《Starting Point》中，他便提及過此話題：「果然說到籃球，就是很重視身高的運動。」

「但我想在這之中，有着體格差距的自己也能大顯身手的話，就能為更多人帶來希望和感動。」比起抱怨，河村勇輝更願意用努力彌補缺陷，用自身經歷激勵所有有着同樣夢想的人。「我覺得這就是籃球的有趣之處。」