【NBA】慈父勒邦占士安慰愛兒　「籃球不靠個人數據定奪一切」

在球場上，「大帝」勒邦占士是球隊的主力及領袖，即使球隊面對劣勢，他亦能挺身而出；在球場外，占士同樣十分積極，更化身「心理輔導員」。勒邦占士在自己的Instagram上載了一條影片，二兒子Bryce戰畢球賽後感到消沉，「大帝」語重心長地向愛兒鼓勵，盡顯慈父一面。

勒邦占士與妻子誕下3名子女，大兒子小勒邦（LeBron James Jr.）及二兒子Bryce James亦跟隨父親的腳步，從小開始接觸籃球，占士亦不時會抽空觀看兩位愛兒比賽。小勒邦年僅14歲身高已達180cm，亦多次展示自己的彈跳力表演入樽，實力比其他同齡球員更為突出。

占士與3名子女在今年明星賽中合照。 （Getty Images）

今年11歲的二兒子Bryce，雖未有哥哥的身高，但他亦時常展示自己純熟的技術。勒邦占士昨晚（12月19日）在個人的Instagram中，上載一段鼓勵二兒子的短片，原來Bryce效力的球隊雖在落後下反勝，但Bryce全場多次起手卻進帳不多，所以在賽後大感失望。

勒邦占士見狀隨即上前安慰兒子，同時大讚他的表現助球隊得以反勝，「雖然今仗得分不多，但你在今仗對球隊作出十分重要的貢獻，你搶到進攻籃板後得分，然後兩次拿下籃板後助攻予隊友得分，亦是球隊的反勝關鍵。你在今仗已經交出相當不俗的表現，所以並不要因為起手命中與否而影響自己，我一直以你為榮。」

占士二兒子Bryce的精彩表現

Bryce Maximus James might have the best range in the family. 👑



(via @SLAMonline) pic.twitter.com/t4EnojaSMD — ESPN (@espn) September 19, 2018

占士化身慈父，對Bryce的成長大有幫助，他亦向愛兒解釋籃球是個團體運動，並不能夠單靠個人數據定奪一切，幫助球隊取勝，才是在場球員的最大責任。

勒邦占士在球隊內是領袖及主力，在球隊遇上困難時，必定挺身而出。（Getty Images）