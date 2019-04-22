【甲一籃球】潘志豪看新生代籃球　匠人的細膩和全能的板斧

要成為一個出色的籃球員，每個球員都這樣想，但何謂出色？我想出色是，只球在他手就能感到心安，我想潘志豪是我這個名單的其中一位。 籃球場上，有典型稱霸籃下的中鋒，也有持球就會被他剷得「不要不要」的小前鋒，外線更有一接到球就好像已經射入了八成的射手；百花齊放，各有各的拿手絕技，不一定是花俏的入球，卻是踏實的做好每一球。 生在那個年代，籃球員也像是匠人，如果是我說起現役射手，第一個還是想起潘志豪。

時代不同了，連籃球鞋都不用綁鞋帶，他還一樣是那個一代射手。（張倩儀攝）

世代的不同，籃球彷彿走向另一種風格，球員都在找方法生存。（吳煒豪攝/資料圖片）

「球員的身體質素都比以前好，可能控球可以，突破又可以，射球都可以，但我會覺得他們不夠精。」

「個人意見，不要介意哈哈。」就連甲一長青的潘志豪也要先「戴頭盔」，畢竟哪一種風格的都沒有錯，只能說時代也讓籃球有了轉變，「香港籃球是有進步的，但不夠。」

他續說：自己打籃球多年，一直背負射手兩個字，在射波下的苦功一匹布長；看盡了前輩和同輩的高低起跌，再用評述身份看學界小將，「他們好波也全能，但沒有一項專長。」

從沒有主力與否的包袱，因為喜歡，因為時間不多，所以更想用心打籃球，潘志豪說就是那麼簡單。（張倩儀攝）

潘志豪是首個進軍CBA的香港籃球員。（任祉羲攝/資料圖片）

「以前胡國鋒，你讓他拿着球，你真的會害怕，就好似已經被他進了八成。」在他心中，這個射手的霸氣是不必多做什麼，只要持球有一點點空間，就有必入的預感。

「以前我們打球都分得很細，很明顯有個人的打法特色。」相比現在，防守聰明，進攻就要有更多板斧，用體力和多變去為自己爭取更多進攻空間：「如果要比較兩個球員誰好，那我真的比較不了，因為大家都差不多；不是代表他們不行，但每樣都有一點，平均卻不夠細膩。」

全能沒有不好，只是籃球除了體力和對抗性外，更重要的是技術；球員會漸變年長，體能和速度不能走一輩子，那時候技術和經驗更是支撐你走下去的必訣。（吳煒豪攝/資料圖片）

有得必有失，現在的籃球更體力化、更具對抗性，看NBA就知道：比起用渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的天勾，我們更習慣挨身上籃去博罰球。

昔日有「腳踝終結者」艾佛遜（Allen Iverson）的「Crossover」切入，現在還是有艾榮（Kyrie Irving）的華麗運球，我們看的不是世代不一樣，而是球員對技術的着緊程度。

把簡單的事情做到完美，不停鑽研的那怕是出手後的手指頭還是過人的假動作，做到最完美才明白籃球也是藝術。

不再是球隊的主力，不再是得分的重心，現在的潘志豪更多的是控制節奏，把握僅有的出場時間做最多的事。（吳煒豪攝/資料圖片）

要有自己的特色，找一專長鑽研，潘志豪認為這是對的，就一直為自己射手的身份負責任；37歲的他，即便不再是主力，卻還沒有放棄，「暫時不會想退下來，其實自己打了很多年，中間有些時間會打得很厭波，因為經常都對着籃球；但近幾年自己可能年紀大，想趁自己仍能打就打多一點。」

14歲打籃球到現在，從甲一、到CBA、職業隊、港隊，什麼都試過，從沒有因為環境而改變自己的打法，堅持將射手二字做到最極致，射一球三分很簡單，但用同一個做法在不同地方生存，潘志豪做了最佳的示範。