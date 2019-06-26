【甲一籃球】甲一新丁安保漢友首季驚喜　勇闖附加賽力拼排名

以升班馬挑戰首個甲一賽季的安保漢友，於今季表現得越戰越勇，相比起聯賽前的高級組銀牌賽被「大炒」情況，他們在甲一常規賽後期即使面對強隊，亦能有力一戰。這支青春班昨晚（25日）在常規賽最後一仗挑戰傳統勁旅永倫，雖然初段失威，但他們後勁凌厲，更在防守端施壓力圖凍結泰那得分，其中對位防守泰那的曾創發更是功不可沒，最後他們以85：96落敗，不過此仗為他們上寶貴的一課。

漢友一開波顯然未夠集中，被永倫打出一波0：16的攻勢，首節以10：26落後對手。不過他們在第二節開始發力，由黃銘德、曾創發先後主要貼身防守泰那，干擾他的進攻準繩度，再配合溫梓豐、黃俊財在內線包夾收窄防守範圍，令泰那改以傳球解困，令他在第二節單節僅得2分。在其他隊友肩負防守工作，易漢暉與鄺錦昌挺身而出突圍得分，不過仍以36：49完上半場。

趙鍵鋒（左）在上半場被方誠義死守。（任祉羲攝）

泰那（中）一持球即被漢友包夾補位防守。（任祉羲攝）

半場易邊後，漢友體力下降，防守方面未能有效力阻泰那，加上方誠義突破及籃底能力強，漢友無法在內、外線佔甜頭，被拉開至57：80落後。永倫在第4節改派出後備球員汲取經驗，漢友乘勢力追比數，在上半場三分球手感沉寂的漢友射手趙鍵鋒力挽狂瀾，可惜早段失分太多，他們最後以85：96落敗，不過仍以3勝5負共11分以第6名打入附加賽再鬥常規賽季軍得主滿貫。

泰那（中）被李浩俊（左）與曾創發（右）在半場開始緊迫。（任祉羲攝）

今場表現突出除了得分主力趙鍵鋒之外，其實無名英雄、在防守端作出貢獻的曾創發同樣值得讚許，正想訪問他賽後感想時，他劈頭一句笑說：「我拎咁少分你都訪問我？」我有點不知所措，但還是直接回應：「可是你做了很多奏效的防守工作啊！」於我看來，一支球隊定必會有鎂光燈下的重點得分球員，在成就這些球員還有默默努力防守的球員，進攻與防守總是密不可分，尤其上半場曾創發相當落力防守泰那，不過他還是不滿意表現：「泰那給我感覺像是在第3節才真正發力，跟他還有一段大差距，防守下去都未必能阻止他得分。我們初段防守未夠集中被拉開，不過下半場能夠反撲，並做到賽前縮窄分差在15內的目標。」

每次拍攝泰那時，都會見到曾創發（右）在他身旁防守。（任祉羲攝）

首季甲一球季，漢友在常規賽交出驚喜成績表，躋身前6名進入附加賽力爭季後賽資格，曾創發直言已達成基本目標：「翁sir當然希望大家能打入季後賽，若只差一步都想力爭第5名。我們不論身體對抗及經驗均輸蝕，大家靠的是拼勁及年輕的體能，以彌補經驗不足。」面對雲集不少實戰經驗豐富的甲一前輩，曾創發這位甲一初哥心存學習態度：「自己角色主要針對防守對手的主要得分球員，有時會突破分球，把握空位上籃，都是工兵為主。我都希望自己未來能夠在得分方面再多點貢獻，再加強防守能力。」