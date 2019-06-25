【甲一籃球】安保漢友不敵永倫　保常規賽第6名入附加賽再鬥滿貫

本地甲一聯賽常規賽壓軸戰周二晚（25日）在灣仔修頓室內場由「黃金戰士」永倫與安保漢友合演。 漢友在上半場打出驚喜，成功防守牽制凍結永倫的泰那，將他半場得分僅得8分，以36：49稍為落後。不過由於在上半場將士用命令漢友球員在下半場表現大打折扣，在防守端頻頻「放甩」泰那，而且被永倫拉開注意令射手霍嘉銘有機可乘連續以兩記三分球進一步拉開比數，最後永倫在泰那攻入全場最高26分，以96：85大勝漢友。 永倫以7勝1負共得15分戰績位列常規賽亞軍，直入季後賽免卻附加賽；漢友則以3勝5負共11分以第6名打入附加賽，將於下周二（7月2日）挑戰滿貫。

永倫一開波即憑黃鎮煒為球隊突破切入為球隊先開紀錄，不過由於賀斯福因傷尚未歸隊下，內線改由前鋒方誠義、黃鎮煒兼攻且守，但他們依然未受考驗，在新加盟洋將Eriobu與泰那從三分線建功令漢友難有反攻機會，曾一度打出16：0的攻勢，以26：10領先對手完第一節。

新加盟永倫洋將Eriobu（右）外投能力頗佳，甲一生涯第2場即攻入15分。（任祉羲攝）

易漢暉（右）力抗Eriobu（左）防守嘗試起手。（任祉羲攝）

不過漢友在第二節開始發力，在防守端夾擊泰那，每當他持球即從外圍開始包夾至籃底禁區球員補位包圍，令他不得不在今節以傳球為主，成功令他單節僅攻入2分。

漢友在防守端施壓之餘，易漢暉在中距離及籃底頻頻建功，加上黃俊財在籃底屢次接應「tip in」，合力助球隊稍為收窄差距至36：49完上半場。

趙鍵鋒（左）今場貢獻25分，可惜仍未能為球隊帶來勝仗。（任祉羲攝）

泰那（右）在第二節被防守牽制，令他改以傳球串連為主。（任祉羲攝）

半場易邊後，漢友明顯體能下降，在集中防守泰那一端顯得有心無力。有別於上半場，泰那有如「猛虎出閘」，除了憑其擅長加速轉向突破防線上籃得手之外，更一洗上半場手風欠奉的情況，單節轟入18分助永倫進一步拉開比數至80：57完第三節。

曾創發（右）今場主要貼力防守泰那（左）。（任祉羲攝）

基士頓（右）力抗黃俊財防守得手。（任祉羲攝）

雙方鬥到尾段時互有攻守，不過永倫後備入替的霍嘉銘突然「彈出」，屢次趁方誠義拉開防守球員在三分線突然起手命中，進一步領先至84：60。

泰那（中）一持球即被漢友包夾防守。（任祉羲攝）

+ 26 + 25 + 24

反觀漢友雖然在末節偶有射手趙鍵鋒與蔡駿賢從三分線得手，不過眾將被永倫防守壓迫令他們頻頻失誤，反為永倫送上反擊快攻的機會。

永倫在中段收起全部主力，但仍然攻力未減，最後永倫在3人得分上雙下，以96：85力壓漢友，贏得常規賽亞軍之餘亦直接殺入季後賽，免除一輪附加賽。至於漢友則以3勝5負共11分以第6名打入附加賽，將於下周二（7月2日）挑戰滿貫。