【學界馬拉松】協恩爭6連霸　首輪26分大炒婦女會

學界籃球馬拉松女子組賽事於周四（27日）頭場在彩虹道體育館上演香港中國婦女會中學挑戰力爭6連霸的協恩中學。協恩終以36：10大勝對手晉級。 攝影︰ 張倩儀、羅灝津

協恩開賽1分鐘已有梁皓雪和陳欣汶為球隊先開紀錄。婦女會仍未被協恩的氣勢影響，隨即命中兩球還以顏色，追成4 ： 4平手。但協恩沒有讓婦女會再有任何喘息的機會。她們打出一段17 ： 0的攻勢，其中黃悅程、陳欣汶等球員屢次抄截得手，令對手沒有機會過半場。吳欣潼更封阻對手上籃，贏得觀眾掌聲。完半場前協恩已領先19 ：4。

協恩緊逼防守婦女會，對方無力招架。（羅灝津攝）

+ 4 + 3 + 2

下半場協恩繼續火力全開，由陳欣汶、吳欣潼和劉芳盈等有豐富大賽經驗的球員策動攻勢，讓隊友多點得分。其中協恩在下半場派出小將李佩沛及盧海瑤，兩人在場上表現賣力，搶得多個進攻籃板及找到空位起手，助協恩拉開優勢。反觀婦女會則無力衝擊協恩的防線，靠罰球得分，終以10：36向協恩稱臣。

協恩劉芳盈今仗主力防守和組織攻勢，協助球隊大勝。（羅灝津攝）

協恩的劉芳盈今天上陣時間較短，主要協助隊友防守及在場上提醒其他隊友。作為本年度葛量洪港九學界最佳女子運動員的她笑言：「如果拿籃球的最有價值球員和最佳女子運動員來比較，最有價值球員獎有其他隊友拿就可以了。」因為她認為籃球是一種團體運動，個人獎項只是一個額外的獎賞，不是她們最想追求的事。她更指：「如果只有一個人打得好但輸了比賽，可能12個人就只有她一個開心，另外11個人都會很『頹』。」

協恩實力非婦女會能抵抗。（張倩儀攝）

劉芳盈今年在學界賽事繼續大放異彩，除主項籃球外，她還在田徑、手球、投球、拯溺等多項運動屢獲殊榮。當問及最佳女子運動員獎對她的意義時，她顯得有點靦腆：「我沒有某一種運動表現特別突出，我每樣都懂一點點，即使是籃球，也不是最突出的一個。拿這個獎可能算是對自己的一點彌補。」

協恩球員十分投入戰情。（張倩儀攝）

學界籃球馬拉松是劉芳盈最後一次為協恩披甲上陣，她希望繼續向隊友陳欣汶學習：「她每次比賽都出盡100%，打好每一場都是最重要的。這是對自己的承諾。」大勝對手的協恩下一輪賽事將於下周四（4日）於調景嶺體育館對戰基督教香港信義會信義中學，爭取衛冕。