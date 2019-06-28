【NBA】占士來季或改披6號球衣　正忙拍電影　K湯臣撐拐杖探班

塘鵝主力安東尼戴維斯（Anthony Davis）希望與「大帝」勒邦占士在湖人聯手，已經是公開的秘密，而占士在社交網站的發文只得「6」的號字，令人聯想他或許將23號球衣讓給同穿慣23號的安東尼戴維斯，而他則改披6號球衣。 另外，勒邦占士主演的電影《太空也入樽2》的拍攝正進行得如火如荼，而網上流傳不少拍攝時的片段，當中客串出演的球星包括撐拐杖的K湯臣。

塘鵝在早前的選秀中，獲得新秀威廉臣（Zion Williamson），而盛傳離隊轉投湖人的安東尼戴維斯，從這宗交易或得到湖人的朗素波爾（Lonzo Ball）及恩格林（Brandon Ingram）等年青球員，塘鵝有望在來季以新組合示人。

安東尼一直在塘鵝穿上23號球衣，或在加盟湖人後繼續披起23號球衣。（Getty Images）

勒邦占士在早前已經在個人Instagram中歡迎安東尼戴維斯加盟湖人，而據報這宗交易將在下月6日才落實。占士為迎接戴維斯加盟，特意為他準備一份「厚禮」。占士在社交網站上載6號的數字，看似是為了在塘鵝同樣穿起23號球衣的AD，而在來季改穿起6號球衣。占士在效力熱火期間，因23號被榮休的關係，所以改穿6號，而他在離開熱火後便重新起用23號。

勒邦占士在社交網站上載6號數字，令人聯想他將改穿6號球衣。（Twitter截圖）

勒邦占士效力熱火期間，亦曾改穿6號球衣。（Getty Images）

另外，勒邦占士正在拍攝的電影《太空也入樽2》（Space Jam 2），曾經傳出不少NBA球星將會客串。美國的《TMZ Sports》流出《太空也入樽2》拍攝現場的片段，其中疑似看到如安東尼戴維斯及祖蒙特格連等球星，而在總決賽左膝十字韌帶重創的K湯臣（Klay Thompson），亦有支撐着拐杖現身拍攝場地。