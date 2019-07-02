【學界馬拉松】楊葛小琳首仗止步　抽到寶覺是「黑仔」

籃球比賽精彩在於沒有百分百的勝利。 事前的訓練做足一百分，做好熱身也好，場上的不可控因素遠比準備的多，我想其中一項難測的算是運。 經過三天連假後，沙西區A Grade D2冠軍樂善堂楊葛小琳中學出戰首場學界籃球馬拉松，但缺欠點運氣，因為第一仗就對上九龍區D1亞軍寶覺中學。寶覺主力們狀態平平，中段派出小將練兵，但經調整過後手感回穩，最後以32：10擊敗楊葛小琳。

「我們⋯⋯已經⋯⋯盡⋯⋯力⋯⋯」上氣不接下氣，沒有休息的打了20分鐘，楊葛小琳隊長張秀清喘不過氣來。「慢慢說，休息一下。」我笑說。今年中六的張秀清就在這20分鐘完結了自己人生最後一場學界。「搏盡全力的打，因為每一球我都當成是最後一球的打。」至少現在輸了也是無愧於心，畢竟出盡力以後的結果已經不重要，「敗在強隊手下也算是一個經驗 ，因為是沙西區要對到強隊的機會很少很少。」

至少現在輸了也是無愧於心，畢竟出盡力以後的結果已經不重要。（張倩儀攝）

沙西區的學校很少可以對到如此高水平的對手，就算輸也是一次很好的經驗。（張倩儀攝)

深呼吸，才平伏了氣喘聲，「可能別人會覺得，寶覺比我們高出很多班，但我們只是沙西區還是D2； 可能大家都覺得我們沒有可能贏，但我們只是不想被人看低。」明知道會輸的一仗，努力是為了贏回別人的尊重。其實知道要對寶覺的一刻，只想著：「為甚麼我這麼『黑仔』？如果抽到好籤可以繼續走下，誰知道一來就抽到寶覺。」苦笑一聲。

張秀清在球隊中明顯能力較好，面對寶覺也不是太怯場。（張倩儀攝)

連續兩年的沙西區D2 A Grade冠軍，因為其他Grade的成續不足以讓她們升上D1，只能一直原地踏步；當大家都視精英賽為目標，自己還是永遠抓不到這個機會。「要升上D1不是那麼容影，不過還是希望師妹以後可以做到。」因為沒有可能的事，只有不願捱的人：「很難忘有一年馬拉松打到16強，但其實只有正選五人，加上全都有傷在身。」她憶想起，都覺得當時不可思議：「有一兩場都是只贏一分，每一場都真的是捱過來的。」

人生的最後一場學界就這樣完結了，張秀清笑說抽到寶覺是「黑仔」。（張倩儀攝)