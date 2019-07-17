【甲二籃球】苦候4年終圓甲一夢　朱梓鎔激動落淚謝隊友

建龍飛馬去季在最後階段失卻總冠軍，與升班甲一資格失諸交臂。球隊今季捲土重來，先在中級組銀牌賽中從敗部復活再勇奪冠軍，常規賽雖然在分數上不敵荃灣屈居亞軍，不過他們憑季後賽3戰全勝，最後一仗更以78：70力挫荃灣復仇，贏得總冠軍加上取得升班甲一資格。全隊興奮不已，尤其是在季後賽憑大膽精準切入得手的朱梓鎔更是哭成淚人，感觸地道：「從魚腩球隊到打出屬於自己的籃球，證明大家有能力升班甲一。」

在完場哨聲響起一刻，建龍全隊上下紛紛衝入球場內擁抱慶祝，惟朱梓鎔在場邊擁着外援艾素（Maxie Esho）哭作一團，艾素拍着朱梓鎔肩膊，安慰這位以眼淚釋放壓力的好隊友，場面感動。「我的心情真的很激動，不懂說甚麼才好。」朱梓鎔抹去淚水，調整心情笑道。不難理解為何朱梓鎔會如斯激動，建龍於去季大有機會升班，可惜在季後賽階段第2仗些微分差不敵日域，失去升班優勢，與總冠軍擦身而過。今季重新出發，他們在中級組銀牌賽首仗失利，負於荃灣跌落負方組作賽，他們過關斬將從敗部復活，最後在決賽兩勝晉龍，勇奪冠軍。戰至甲二聯賽，更一口氣成為總冠軍，終於如願升班甲一，難怪心情激動不已。

朱梓鎔（右）擅於以快攻突破，惟進攻板斧未夠多樣。（任祉羲攝）

朱梓鎔（左）在賽後激動擁著艾素，艾素亦不斷安慰這位小伙子。（任祉羲攝）

「艾素幫忙我很多，他知道我擅於突破剷籃，不過他總會支持我，叫我嘗試多射波。」在季後賽看到朱梓鎔的表現，確是多以速度突破且有一定穩定度，「艾素上季是外援，我仍是後備、不起眼的球員，只懂剷籃，防守算不上厲害亦從不射球。不過，今季艾素繼續留隊並鼓勵我，今季自己多作主導，與他的角色平等，給予我很多信心。」朱梓鎔與艾素亦師亦友的情誼，難怪他在賽後忍不住抱着艾素哭泣，感謝他一直以來的幫忙。

朱梓鎔（右）直言未來要再多練射波，成為內外兼備的球員。（任祉羲攝）

除了感激艾素之餘，走出去季升班失利的陰影，至今季終於達成升班目標，讓朱梓鎔情緒更加激動，「我們去季差在最後一步，未能升班，整個世界像是崩蹋。今季球隊人腳有變，季初亦更換教練，但大家很努力。從不被看好的球隊到聯賽慢慢進步、成長，直到今時今日齊心合力拿下這個冠軍，大家都很激動！」朱梓鎔在甲二默默耕耘4年之久，終於迎來他從小開始渴望的甲一夢。這些年來建龍從護級隊伍成為爭標份子，進步的不僅是球隊，朱梓鎔亦從一位替補球員慢慢擔起大旗成為陣中主力之一，「我以前看籃球是興趣，4年後終於不再渾噩，打出自己的籃球。升班甲一是一個開始，確實踏足這個舞台後，終於覺得是一個可觸碰的夢。我知道自己與甲一水平仍相差一段距離，所以要繼續努力。」

朱梓鎔（右）防守要再加強，以迎接來季甲一的強度。（任祉羲攝）

等待了4年終圓甲一夢，朱梓鎔最後從眼淚釋放壓力。（任祉羲攝）