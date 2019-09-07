【Red Bull Reign】球場設計具香港特色嫌悶？　賽後始覺氣氛一流

「Red Bull Reign 3人籃球賽全球總決賽」在上周六於多倫多圓滿結束，除了落場的球員享受外，一眾在場的球迷亦感受到熾熱的氣氛，一同度過一個愉快的周末。

賽事在多倫多的「The Bentway」舉行，球場在公園內的天橋底搭建，感覺猶如置身於觀塘海濱或大圍的橋底球場般。其中1號球場的設計以加拿大國家電視塔（CN Tower）及高樓大廈為主，正好是繁華的多倫多市區剪影，並印上賽事名稱「Red Bull Reign」的字眼。早前在長州舉行的港澳區賽事，在炎熱的天氣下進行，相反在多倫多的氣溫更適合室外比賽，天朗氣清並帶有微風，不論對球員或觀眾亦是相當理想的天氣。

在甚有香港天橋感覺的球場出賽，眾將亦大呼有親切感。（鄭子峰攝）

卓婷與蘇尚瀛並非首次代表香港出戰「Red Bull」的籃球賽，阿蘇表示對球場的設計感失望，「多倫多的球場設計未特別顯出當地特式，在橋底下的球場與觀塘海濱分別不大。我記得上次在土耳其的球場相當特別，猶如於廢墟中的球場。」不過，一眾球員在戰畢賽事後，對賽事氣氛有讚無彈。

在上演總決賽的周六，在天朗氣清的情況下，吸引不少觀眾欣賞賽事。（鄭子峰攝）

三人籃球賽有別於正式賽事，比賽進行時有現場DJ打碟，在音樂為背景及主持人的帶動下，使現場氣氛相當熾熱。賽事在當地周六舉行，正好是加拿大的長周末，配合萬里無雲的天氣，使不少路過的市民坐在草地上欣賞賽事。

除了正式賽事精彩外，主辦單位亦將賽事打造如一個嘉年華，場內設有一個遊戲機位置，讓小朋友可以玩籃球電視遊戲。在舉行男、女子組決賽前，主辦方特意邀請一名小提琴師及「Beatboxer」，配合花式入樽的表現，再度炒熱現場氣氛。

在男﹑女子組決賽前，邀請不少球員表演入樽，使現場氣氛推上高峰。（鄭子峰攝）

在比賽場地亦設有遊戲機，使一眾在場人士可以遊玩。（趙子晉攝）

從觀眾角度出發，三人籃球就像是一套「英雄電影」。三人賽沒有五人賽般多不同戰術，反而更講求球員的個人技術。在短短10分鐘的賽事中，可以於明快的節奏下，看到為數不少的靚入球及球員展示運球技術，以及更多埋身肉搏，使觀眾更容易感受到三人賽的「官能刺激」。對不少不太熟悉籃球的觀眾而言，較五人籃球容易入門觀賞。

三人籃球的身體對抗性大，加上比賽節奏快，是一個十分可觀的項目。（鄭子峰攝）

另外，在去季歷史性首奪總冠軍的多倫多速龍，市內仍然有不少慶祝奪冠的痕跡，正如牆上的壁畫及屋外掛起的速龍旗幟，運動用品店鋪亦有不少的奪冠紀念T恤發售。在多倫多市內不難看見穿上速龍球衣及帽子的市民經過，可惜速龍主場加拿大航空中心卻正在裝修，不過於地鐵附近的地上，則印有2019年奪總冠軍標記。