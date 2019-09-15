【Red Bull Reign】3打3節奏快對抗性高　「重新適應籃球感覺」

早前在港澳區男子組脫穎而出的「Start Unknown」四子，遠赴多倫多出戰「Red Bull Reign 3人籃球賽全球總決賽」，由慣常的全場五人籃球，轉戰半場的三人籃球，場地及比賽籃球上需要重新適應，他們異口同聲指較喜歡五人賽。

今次的三人籃球賽規例為一場10分鐘，進攻時間12秒，得分後將不會停錶，球證只會在籃球出界及犯規才會在禁區頂重開賽事，而入球後另一方拿回籃球後便繼續賽事，與世界標準的三人賽規例無疑。往往對3打3的刻板印象在於街場，但事實是三人籃球在兩屆青年奧運會成為法定項目，在來年的東京奧運終於成為正式項目。

三人籃球的場地﹑籃球及規例與五人賽不同，他們需要重新適應。（鄭子峰攝）

今次代表香港遠征多倫多的蘇尚瀛、葉俊傑、鍾俊昇和鄧志恒，同樣是現役的甲一球員，從他們口中講述五人賽及三人賽的分別最好不過。四子表示兩者最大分別莫過於場地及比賽用籃球，葉俊傑及鄧志恒分別表示需時適應這兩個變化，「因為法定的FIBA三人賽是在室外舉行，所以普遍以膠地板鋪賽場，而非五人賽慣用的實木地板。另外，在比賽上亦採用較小的籃球，對我們習慣5人賽的球員而言，需要重新適應對籃球的感覺，在拍波時回彈亦有所不同。」

三人籃球更講求個人的身體質素及技術，四子不約而同地表示更喜歡戰五人賽。（鄭子峰攝）

港男籃四子在多倫多的精彩表現（按圖放大）

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三人籃球節奏明快，同時亦講求個人技術，打法與五人賽大相逕庭，四子異口同聲表示較喜歡五人賽的感覺，「在任何一方得分後，在進攻或防守上並沒有時間重新組織，立即便繼續賽事，節奏亦更高速。三人賽重視球員的個人技術及身體對抗性，而戰術變化並未如五人賽多，所以我更喜歡五人賽」，效力東方龍獅的鄧志恒表示。鍾俊昇也補充，喜歡五人賽的團隊精神更易彰顯，全隊一條心為勝利作戰。

四子分途出發到多倫多，其中蘇尚瀛及鍾俊昇去程時在溫哥華滯留十多小時。（鄭子峰攝）

另外，蘇尚瀛與鍾俊昇在出發加拿大的過程可說是一波三折，因為他們因抵達溫哥華的航班稍稍延遲，加上轉機手續繁複，使他們未能如期趕上前往多倫多的班機到多倫多，最終在隔日的下午3時才抵達多倫多。阿蘇表示雖然不完美但可接受，亦使這個旅程更加難忘，「我與3名隊友從小認識，並經常一同出外比賽，如今再有機會已經相當值得紀念，在去程時有點轉折，需要在機場等候一晚才可抵達多倫多，使今次旅程更加難忘。」阿蘇在比賽結束後，在個人Instagram上發文，由出發到比賽，今次賽事絕對做到「finish unforgettable」的目標。