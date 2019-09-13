【Red Bull Reign】卓婷再登全球第二　「因隊友殊榮更具意義」

卓婷在2014年的1打1賽事「Red Bull Queen Of The Rock」贏得港區冠軍及全球第二後，相隔5年，不再孤軍作戰，夥拍李祉均、王家怡及陳偉萍征多倫多的「Red Bull Reign 3人籃球賽全球總決賽」，再次贏得全球亞軍。是次與隊友一同勇奪此殊榮，對她來說意義就是與別不同。

卓婷與李祉均、王家怡及陳偉萍組成的「RBHK」，港澳區女子組登上后座，贏得往加拿大的機票。再度代表香港出戰，如今有三名隊友作伴，4名女將在比賽前，更順道在溫哥華遊覽，為早前剛完成的球季好好紓壓，亦盡早適應加拿大與香港的時差。

卓婷與隊友在港澳區預賽脫穎而出，贏得前往多倫多出戰的機會。（資料圖片／張倩儀攝）

是次賽事港女以小組賽3勝3負出線，惟賽事表現神勇的李祉均在小組賽最後一仗跳投後落地「拗柴」，其後更要服食止痛藥上陣，決賽面對東道主加拿大，她們力追下未能收復失地，屈居亞軍。

港女籃在俄羅斯身上成功「復仇」，眾將興奮得相擁慶祝。（鄭子峰攝）

港女籃在多倫多出戰全球總決賽的精彩表現（按圖放大）

+ 3 + 2

縱使只是亞運，但亦為港女籃於「Red Bull」賽事中第二度揚威國際。2015年「Red Bull Queen Of The Rock」的1打1賽，卓婷在綠島登上「全球第二」，轉眼4年，她再於3打3賽取下亞軍；惟不同的是，有身邊有隊友相伴。「當年在綠島的決賽落敗感到遺憾，因為未能發揮最佳水準。今次雖然同是亞軍，但今次遠比5年前興奮，因為這是大家努力得來的成果。我們4人在香港沒有機會在場上合作，今次以香港代表身份到加拿大出戰實屬難得，或許這是可一不可再的機會，所以這趟旅程意義重大。」

卓婷再度代表香港出戰Red Bull主辦的賽事，但今次身旁有隊友相伴，一同征戰多倫多。（鄭子峰攝）

「我會給予自己6分」，卓婷雖與2015年一樣未太滿意個人表現，但她卻道出團體的重要性，「小組賽猶如忘記了個人長處，有點失去信心，在及後時間逐漸拾回狀態，知道要打得更具侵略性，博得對手犯規上罰球線；但重要的是大家在場上各司其職，各人在場上也有其位置，即使自己未能發揮最佳水平，亦有隊友在你的身後。」

由王家怡﹑李祉均﹑陳偉萍及卓婷（由左至右）組成的港女籃，在場上各司其職，最終勇奪亞軍。（鄭子峰攝）