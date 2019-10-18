【NBA】施華再度開腔回應風波　慨嘆與中國多年關係或付諸東流

火箭總經理莫利的撐港言論，引起軒然大波，NBA總裁施華繼早前表示尊重言論自由後，再度開腔回應事件，表示莫利的職務不會因他的言論而被解僱。

莫利（Daryl Morey）早前的撐港言論，NBA總裁施華（Adam Silver）曾表達支持每人亦享有言論自由，一度引起中國網民發起杯葛NBA的行動，事件最近已逐漸降溫。

施華返回美國後出席活動，再度被問及NBA與中國的關係，他表示中國政府曾向他要求解僱莫利，「自莫利言論引起的風波後，我曾以『遺憾』一詞回應中國球迷對事件的反應，我希望強調言論自由是NBA的核心價值之一，亦希望中國球迷理解。中國政府與一些商業機構曾經要求我們解除莫利的總經理職務，但這個情況並不可能發生，我們甚至不會向他處罰。」

NBA總裁施華返美後出席活動，再度談及是次風波對NBA的影響。（Getty Images）

施華坦言因為這場風波，或許影響整季NBA的收入，而他亦感到多年來與中國建立的良好關係，或許就此失去，「NBA賽事仍未在中國復播，我們只能靜待事情如何發展，對整個聯盟的確有不少影響，而在收入上的損失或持續整個球季。透過體育去接觸世界不同地方是個十分正面的想法，可以使不同背景的人建立關係，從而交流不同的文化，有天可以建立一個互相理解的社群，這亦是我多年來努力與中國打好關係的原因，但就今次事件或許友好不再。」