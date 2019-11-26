【學界籃球】翁家軍同門內訌對決　桂華山三分雨射垮漢華錄二連捷

因近期香港局勢不穩，各區學界賽事屢次取消延期，接近停賽3周後港島區學界D1男子A Grade今天（26日）重燃戰火，於上環體育館上演一場中華基督教會桂華山中學與漢華中學的「翁家軍」同門對決。 桂華山今場三分球手感炙熱加上甚有默契，單是上半場已共命中7記三分球，以36：13拋離漢華，反觀漢華在A Grade換血後明顯默契欠奉，加上受制於桂華山防守影響把握力，令他們難以發揮。最後桂華山一鼓作氣一直保持領先，最後以60：34大勝漢華，拿下小組賽2連勝。

力爭港島區學界D1男子A Grade3連霸的漢華今場開局表現失準，受制於早早入局的桂華山，令他們在上半場被桂華山未能打出節奏。

今場手感炙熱的桂華山一開局即由黃思銜一記三分波大振士氣，漢華隨後由隊長潘梓聰加上劉華彬補籃追至6：6穩住局勢。不過漢華仍難抵抗桂華山在三分線的攻勢，由陳駿樂、黃思銜從三分線得手，加上譚詠軒偷截快攻上籃，合力打出一波10：0的攻勢，拉開比數至16：6，打亂漢華的部署。

面對來勢洶洶的桂華山，漢華明顯處於劣勢，由林泓愷及潘梓聰欲於低位接應可惜未能把握機會，令桂華山於首節已以19：7領先漢華。

漢華（右）眾將今場三分球手風甚順，合共命中9記三分球牽制桂華山。（任祉羲攝）

漢華隊長潘梓聰（左）雖有突破機會，可惜把握力欠奉，屢屢彈框而出。（任祉羲攝）

漢華在第2節嘗試收復失地可惜未能如願，面對桂華山的協防，漢華欲在外圍憑傳球撕破防線。

不過桂華山補位甚快，漢華難於傳予低位接應的林泓愷及潘梓聰，反而屢屢被桂華山的譚詠軒、陳學宇抄截大打快攻反擊，加上隊長陳耀燐、陳駿樂與黃思瀚繼續在三分線建功，打出一波17：6的攻勢，以36：13拋離漢華完上半場。

漢華主力之一劉華彬（右）嘗試突破惜被桂華山嚴防，令他難有出手機會。（任祉羲攝）

桂華山（藍）的包夾防守干擾陳楚熙（中）出手。（任祉羲攝）

半場易邊後，桂華山的三分球攻勢未有減慢，今場手風甚順的黃思銜再次命中三分球以39：13保持領先優勢。反觀漢華仍未能找到突破缺口，彼此間亦欠缺默契，持球時總嘗試單打突破，頻頻被桂華山包夾導致失誤大打反擊戰。

面對落後劣勢，桂華山的陳楚熙挺身而出，硬爆籃底得分打破僵局。雙方隨後互有攻勢，漢華隊長陳耀燐以速度突破至籃底出手兼射入「and-1」，一口氣以44：17保持領先。

漢華雖由楊文超把握空位，突破剷籃得手，可惜早段失分太多，未能縮窄銻差，以21：46大比數落後完第3節。

桂華山的黃思銜一開局即以三分球為球隊先開記錄。（任祉羲攝）

重溫桂華山Vs漢華（按圖進入）

+ 9 + 8 + 7

桂華山在末節繼續保持領先優勢，漢華雖然開始入局由陳楚熙命中三分球打起氣勢，不過桂華山之間補位合作還是略勝一籌，由隊長陳耀燐突玻得手加上陳學宇再次在三分線建功打出一波10：0的攻勢，助球隊以60：34大勝漢華，一吐過去兩季未能在學界擊敗漢華的烏氣。