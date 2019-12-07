【NBA】雷霆1.1秒最後一擊得手追平　乘勢加時挫木狼

落後兩分，只餘1.1秒，底線開波，你會怎樣做？ 雷霆中鋒阿當斯炮彈式長距離傳送，「由東岸掟到西岸」，直接交到舒路達手上上籃，為昨晚的NBA比賽中為球隊追成122平手，最後雷霆以139：127主場贏木狼。

當地時間昨晚（12月6日）的NBA常規賽，雷霆主場對木狼，兩隊勢均力敵，半場雷霆落後5分。雷霆力追，完第3節將落後差距收窄至3分。雷霆第4節打成103平手後，打出一段10：0的攻勢，反超前113：103。

基斯保羅（左）今場攻入30分。（美聯社）

不過，木狼沒有放棄，唐斯在完場前1分4秒射入三分，領先119：117。雖然阿當斯射入兩分追平，但唐斯馬上以兩分回應，木狼領先121：119。那時比賽只餘半分鐘。木狼其實有鎖定勝局的機會，但貝爾（Jordan Bell）兩罰全炒，令兩隊保持兩分之差。

完場前1.1秒，唐斯上罰球線，首罰射失。木狼派貝爾上陣，但雷霆球星基斯保羅十分眼利，向球證舉報貝爾未有「攝」衫。木狼今場第二次拖延時間，球證判技術犯規，雷霆由加連拿利（Danilo Gallinari）射入，追近至120：121。

阿當斯今場入22分，搶到11次籃板，還有4次封阻。（美聯社）

唐斯第二罰終於射入，木狼領先122：120，時間只餘1.1秒。究竟雷霆怎樣用1.1秒去策動進攻？阿當斯（Steven Adams）底線開波，直接拋過前場，交到舒路達（Dennis Schroder）手上，後者起手壓哨射入，為雷霆追平122：122，進入加時。

雷霆1.1秒最後一擊逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

舒路達射入壓哨兩分，將比賽帶入加時，他今場射入25分。（美聯社）

舒路達壓哨追平片段：

基卓斯阿歷山大在加時攻入11分，全場入29分。（美聯社）

雷霆氣勢如虹，基卓斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在加時射入11分，助球隊以139：127擊敗木狼。今場的轉捩點肯定是阿當斯1.1秒助攻舒路達追平。賽後舒路達表示，他們之前都練過這樣的快攻，他說：「我們之前討論過幾次。我只是以最快的速度跑上前，他傳出了那記地獄般的傳球。」