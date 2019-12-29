【學界籃球】九龍真光首次出線四強　冼美嘉成長後的大將心態

今季學界籃球可說有驚無險，由「疑似」取消到排除萬難，能打到四強甚至決賽，必定是中六生最開心的事，至少在DSE前完成最大目標。 「本來今年沒有太大期望，但一場一場的贏，我就肯定⋯⋯」九龍真光中學主力冼美嘉停上來深呼吸一口，「肯定自己今年，很想打精英賽。」跟協恩中學碰頭時遭到重重的教訓，30：81大比數落敗的真光卻更期待接下來的季軍戰。因為只有在季軍戰脫穎而出，夢寐以求的精英賽才有望，九龍區D1 A Grade女子組的3個名額也將會在修頓場上「出爐」。

冼美嘉開臨即射入三分球，隨後攻入全隊最高15分 。（張倩儀攝）

升上D1的第3年，冼美嘉終於成功領九龍真光出線，偏偏卻對上了最讓人聞風喪膽的對手；明知輸多贏少，更要全力以赴的熱血情節，總是活生生的出現在協恩的對手身上。今場冼美嘉和譚卓翹二人上場40分鐘，合共27分，佔了全隊分數足足9成，「知道要對協恩前一晚很緊張，很怕。」她笑說。我想除了很怕，更多是很累吧？因為最後開底線球的一刻，球滾到記者跟前，冼美嘉連彎腰撿球的力氣都沒有，只能沉沉的喘息。

隊長譚卓翹獨取12分，上場40分鐘未有休息，希望在強隊手中拿得1分得1分。（張倩儀攝）

由控球打到中鋒，萬能球員般的冼美嘉出盡全力，可惜仍不敵對手。（張倩儀攝）

「很累吧？」我打趣地問道，心裏卻想，這是當然的吧。「好累！很辛苦，因為球隊本身就少人，又少了一個主力，我和譚卓翹都支撐了全場；對手的節奏都很快，而我們平時的節奏是慢一點的，所以被她們搶著打就很辛苦。」完場後，冼美嘉也不停喘氣了許久，「累」這個字早已寫在臉上。

曾經代表香港出戰過學界埠際籃球比賽的冼美嘉，經驗比隊友豐富，因而一直擔任領袖角色。但過去兩年九龍真光由成績平平，到今年的躍進，中間的成長，她會說是「一念之差」。說著說著，冼美嘉再也無法忍住眼淚，淚和汗，大概就如壓力般釋放。

以往就是因為罵隊友士氣一直不太好，今年一改態度，隊友成長自己也跟著成長。（張倩儀攝）

「今年很感觸，去年我很想幫師姐們一圓精英賽心願，但最後因為自己而連累了她們。」說是「一念之差」，因為剎那間的態度和表達，影響了許多的事：「這一年自己改變得最多的是脾氣和心態；因為以往我的情緒很大波動，鬧完隊友，自己都會不太好意思，感覺自己對不起她們。」作為隊中領袖，簡單一句話就足以改變全隊的氣氛，士氣、表現和團隊精神，彷彿都因為自己的心態不好而下滑。「上年自己打得不好，就會怪她們『為甚麼不把球傳給我？』，但其實是自己又懶、又做不好、又不走位，卻常常發洩在她們身上。」

精英賽，只差一步。（張倩儀攝）

比起脾氣，我想她最大的進步在於學懂反省，她續道：「和教練聊過後，發現自己對她們真的很差，上年做隊長是應該要承擔責任，而不是苛責隊友；自己雖不再是隊長，但今年也嘗試將責罵變成鼓勵，隊友成長的同時，自己也有成長。」



籃球就是這般神奇－－一顆皮球帶來的成長，勝過旁人千句大道理。冼美嘉一再喃喃道：「好想入精英賽呀⋯⋯」成長，就是為了這個目標，「希望今年入到，算是對隊友的一種償還吧，也能達成自己的目標。」