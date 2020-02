【NBA明星賽】回望上次芝加哥三分賽　小鳥輕鬆3連霸　MJ也折服

一代籃球之神米高佐敦(Michael Jordan)的威水史,相信已毋須多費唇舌去闡述。MJ在明星賽留給我們的珍貴精彩時刻,相信舉世球迷過去20年都不斷在社交網絡上重溫又重溫,特別是兩次入樽賽的罰球線起跳,令人百看不厭。 不過,MJ在明星賽史上也有過尷尬時刻,那些片段可能連他本人也會說「看一次也嫌多」,趁着今年明星賽再次來到芝加哥舉行,我們回顧一下上次在芝加哥舉行的明星賽場上一些故事。

1988年的明星賽,第二度由芝加哥主辦,這個有「風城」之稱的美國第三大都會區,當年因「主人家」公牛隊擁有如日方中的米高佐敦,令明星賽再添上一重特別的光芒。

除了明星賽正賽,當年連周六舉行的三分賽和入樽賽也是星光熠熠。入樽賽不用多說,因為米高佐敦以衛冕身份在主場出戰,矢志要壓過另一入樽聖手、鷹隊的韋健士(Dominique Wilkins),他們在之前1985和1987年的入樽賽已鬥得難分難解,各勝一次。

在出戰入樽賽前,「百足咁多爪」的MJ當然「坐唔定」,與一班記者擠在一起在球場走廊看着小電視機,關注三分賽戰況。

1988年的米高佐敦如日方中,是聯盟中的風頭躉。(Getty Images)

那一年的三分賽,是NBA第三屆三分賽,之前兩屆冠軍都是當時得令的「小鳥」布特(Larry Bird),向來「招積」的布特前一年更向其他對手爆出過「你們傾好誰當亞軍未?」的世紀金句,賽前外界已肯定布特可以輕鬆取得3連霸。

一句「你們傾好誰當亞軍未?」,盡顯布特也是當代Trash Talk之王。(Getty Images)

其實當年參加三分賽的人選也不是默默無名,除了塞爾特人的布特外,還有他當時隊友、現任塞爾特人經理的安治(Danny Ainge);連續第三屆參加、挑戰布特地位的超音速射手艾利士(Dale Ellis);同樣連賽三屆、擁有主場之利的公牛射手賀治(Craig Hodges);騎士隊名將麥克派斯(Mark Price);同樣來自超音速的「德國槍」史祖柏(Detlef Schrempf);湖人射手、後來曾奪年度最佳教練的史葛(Byron Scott);以及當年效力紐約人、生涯末段加盟公牛取得過一次指環的射手德加(Trent Tucker)。

在那個MJ僅出道4年的1988年,NBA仍然是「小鳥VS魔術」年代,幾乎每年都是由湖人和塞爾特人爭霸。(Getty Images)

說回「食花生」的米高佐敦,他就在狹窄的走廊和幾個記者一起看電視,當時電視正播着第一輪比賽,布特射完後得到23分,成功晉入決勝圈;向來是「垃圾話」(Trash talk)高手的MJ一邊看小鳥射球,一邊則牙癢癢的道:「佢連外套都未除!」(He didn't take off his top yet!)。事實上,第三次參賽的布特的確很漫不經心,整場三分賽都身披着熱身外套,難怪年少氣盛的MJ被激起鬥心。不過他隨後也表示,布特已射順了,他入到23分,其他人很難鬥下去。

1988年明星賽「主人家」米高佐敦的sad but true反應:

▼「小鳥」布特在1988年三分賽兵不血刃

在小鳥布特輕鬆取得三年霸的同時,同屆參賽的「德國槍」史祖柏卻僅得5分,不過如此尷尬紀錄不止他一人獨享,還有今次故事主角MJ……

30年前,米高佐敦不堪回首的往事

不知是否受小鳥的刺激,還是入樽賽連贏兩屆太沒挑戰性,MJ在兩年後,即距今30年前的1990年,參加了邁阿密舉行的明星賽周末三分賽。當年的參加者同樣大有來頭,首先,休息了一年的三冠王小鳥布特又再報名參加,然後在1988年已參賽的麥克派斯和佐敦隊友賀治亦有參與,此外還有「主人家」熱火的射手辛禾特(Jon Sundvold)、騎士射手伊哈路(Craig Ehlo)、爵士射手漢臣(Bob Hansen)和後來名震一時的名人堂球員「牙擦蘇」米拿(Reggie Miller)。

1990年三分賽,參加者大有來頭,上排左起「牙擦蘇」米拿、熱火辛禾特、騎士麥克派斯及公牛賀治,下排左起小鳥布特、爵士漢臣、騎士伊哈路和米高佐敦。(Getty Images)

雖然參賽名單粒粒皆星,不過當時得令的MJ始終是最吸引觀眾目光的人。當年三分賽玩法是二人為一組,先同場在兩邊籃框各自射球進行初賽,米高佐敦和隊友賀治為一組,一起上場進行公牛隊「內訌」,結果佐敦連番射失,平了兩年前史祖柏的紀錄,尷尬地僅得5分。

當屆冠軍結果落在淘汰他的隊友賀治身上,賀治其後在1991和1992年均成功衛冕,締造另一個三連霸,與小鳥布特看齊。此外賀治也是公牛隊首兩次奪標的冠軍成員;退役後加入了積遜教練的班底,在2009及2010以湖人助教身份,與高比拜恩再奪得另外兩隻指環。

1990年三分賽冠軍賀治,是公牛一代射手,並且連續三年稱霸三分賽。近年他亦曾亮相明星賽參加名人射球賽事。(Getty Images)

▼米高佐敦在1990年三分賽的「黑歷史」

雖然米高佐敦的三分賽參賽歷程並不光彩,但世上絕對無人會懷疑MJ的三分能力,又或者由那一年開始佐敦苦練三分,成為了他關鍵時刻最強的武器。世人仍然記得他在1992年總決賽第一場半場已轟入破紀錄的35分,當中包括6球三分波;還有他那負責最後壓哨一擊的心理質素,在之後10年內多次展現出來。

也許,1990年時的MJ只是太年輕,明星賽周末的三分賽,對他來說亦只是場遊戲而矣。

NBA明星賽周末直播賽程