【NBA明星賽】回望上次芝加哥三分賽　小鳥輕鬆3連霸　MJ也折服

一代籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）的威水史，相信已毋須多費唇舌去闡述。MJ在明星賽留給我們的珍貴精彩時刻，相信舉世球迷過去20年都不斷在社交網絡上重溫又重溫，特別是兩次入樽賽的罰球線起跳，令人百看不厭。 不過，MJ在明星賽史上也有過尷尬時刻，那些片段可能連他本人也會說「看一次也嫌多」，趁着今年明星賽再次來到芝加哥舉行，我們回顧一下上次在芝加哥舉行的明星賽場上一些故事。

1988年的明星賽，第二度由芝加哥主辦，這個有「風城」之稱的美國第三大都會區，當年因「主人家」公牛隊擁有如日方中的米高佐敦，令明星賽再添上一重特別的光芒。

除了明星賽正賽，當年連周六舉行的三分賽和入樽賽也是星光熠熠。入樽賽不用多說，因為米高佐敦以衛冕身份在主場出戰，矢志要壓過另一入樽聖手、鷹隊的韋健士（Dominique Wilkins），他們在之前1985和1987年的入樽賽已鬥得難分難解，各勝一次。

在出戰入樽賽前，「百足咁多爪」的MJ當然「坐唔定」，與一班記者擠在一起在球場走廊看着小電視機，關注三分賽戰況。

1988年的米高佐敦如日方中，是聯盟中的風頭躉。（Getty Images）

那一年的三分賽，是NBA第三屆三分賽，之前兩屆冠軍都是當時得令的「小鳥」布特（Larry Bird），向來「招積」的布特前一年更向其他對手爆出過「你們傾好誰當亞軍未？」的世紀金句，賽前外界已肯定布特可以輕鬆取得3連霸。

一句「你們傾好誰當亞軍未？」，盡顯布特也是當代Trash Talk之王。（Getty Images）

其實當年參加三分賽的人選也不是默默無名，除了塞爾特人的布特外，還有他當時隊友、現任塞爾特人經理的安治（Danny Ainge）；連續第三屆參加、挑戰布特地位的超音速射手艾利士（Dale Ellis）；同樣連賽三屆、擁有主場之利的公牛射手賀治（Craig Hodges）；騎士隊名將麥克派斯（Mark Price）；同樣來自超音速的「德國槍」史祖柏（Detlef Schrempf）；湖人射手、後來曾奪年度最佳教練的史葛（Byron Scott）；以及當年效力紐約人、生涯末段加盟公牛取得過一次指環的射手德加（Trent Tucker）。

在那個MJ僅出道4年的1988年，NBA仍然是「小鳥VS魔術」年代，幾乎每年都是由湖人和塞爾特人爭霸。（Getty Images）

說回「食花生」的米高佐敦，他就在狹窄的走廊和幾個記者一起看電視，當時電視正播着第一輪比賽，布特射完後得到23分，成功晉入決勝圈；向來是「垃圾話」（Trash talk）高手的MJ一邊看小鳥射球，一邊則牙癢癢的道：「佢連外套都未除！」（He didn't take off his top yet!）。事實上，第三次參賽的布特的確很漫不經心，整場三分賽都身披着熱身外套，難怪年少氣盛的MJ被激起鬥心。不過他隨後也表示，布特已射順了，他入到23分，其他人很難鬥下去。

1988年明星賽「主人家」米高佐敦的sad but true反應：

▼「小鳥」布特在1988年三分賽兵不血刃

在小鳥布特輕鬆取得三年霸的同時，同屆參賽的「德國槍」史祖柏卻僅得5分，不過如此尷尬紀錄不止他一人獨享，還有今次故事主角MJ……

30年前，米高佐敦不堪回首的往事

不知是否受小鳥的刺激，還是入樽賽連贏兩屆太沒挑戰性，MJ在兩年後，即距今30年前的1990年，參加了邁阿密舉行的明星賽周末三分賽。當年的參加者同樣大有來頭，首先，休息了一年的三冠王小鳥布特又再報名參加，然後在1988年已參賽的麥克派斯和佐敦隊友賀治亦有參與，此外還有「主人家」熱火的射手辛禾特（Jon Sundvold）、騎士射手伊哈路（Craig Ehlo）、爵士射手漢臣（Bob Hansen）和後來名震一時的名人堂球員「牙擦蘇」米拿（Reggie Miller）。

1990年三分賽，參加者大有來頭，上排左起「牙擦蘇」米拿、熱火辛禾特、騎士麥克派斯及公牛賀治，下排左起小鳥布特、爵士漢臣、騎士伊哈路和米高佐敦。（Getty Images）

雖然參賽名單粒粒皆星，不過當時得令的MJ始終是最吸引觀眾目光的人。當年三分賽玩法是二人為一組，先同場在兩邊籃框各自射球進行初賽，米高佐敦和隊友賀治為一組，一起上場進行公牛隊「內訌」，結果佐敦連番射失，平了兩年前史祖柏的紀錄，尷尬地僅得5分。

當屆冠軍結果落在淘汰他的隊友賀治身上，賀治其後在1991和1992年均成功衛冕，締造另一個三連霸，與小鳥布特看齊。此外賀治也是公牛隊首兩次奪標的冠軍成員；退役後加入了積遜教練的班底，在2009及2010以湖人助教身份，與高比拜恩再奪得另外兩隻指環。

1990年三分賽冠軍賀治，是公牛一代射手，並且連續三年稱霸三分賽。近年他亦曾亮相明星賽參加名人射球賽事。（Getty Images）

▼米高佐敦在1990年三分賽的「黑歷史」

雖然米高佐敦的三分賽參賽歷程並不光彩，但世上絕對無人會懷疑MJ的三分能力，又或者由那一年開始佐敦苦練三分，成為了他關鍵時刻最強的武器。世人仍然記得他在1992年總決賽第一場半場已轟入破紀錄的35分，當中包括6球三分波；還有他那負責最後壓哨一擊的心理質素，在之後10年內多次展現出來。

也許，1990年時的MJ只是太年輕，明星賽周末的三分賽，對他來說亦只是場遊戲而矣。

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