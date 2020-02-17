【NBA明星賽】尼納特首度榮膺賽事MVP　將榮耀獻給高比拜仁

過往NBA全明星賽MVP獎項未有像總決賽MVP般冠上致敬球員的名字，不過在高比拜仁（Kobe Bryant）於上月尾因直升機墜機離世後。為了紀念一代傳奇球星，大會今屆決定將MVP獎以高比命名。首名捧走「高比拜仁全明星賽MVP」獎座的正是與高比亦師亦友、快艇的尼納特（Kawhi Leonard），令他百感交集。

占士隊的尼納特今場依舊交出高水準的表現，尤其是他今場外線手感炙熱，單是第一節中段已經命中4記三分球，大大提起士氣。他在第2節更是三分球停不了，上半場累計命中7球三分球。尼納特在下半場繼續其高效得分能加及命中率，最後他全場貢獻30分、7籃板、4助攻，當中包括18投11中逾60%命中率及14投8中的57%三分球命中率。

尼納特今場高效表現絕對值得拿下MVP獎項。（Getty Images）

近20年明星賽MVP一覽（按圖放大）

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尼納特全面、高效率的表現令他毫無懸念獲選為MVP，這次除了是他個人首個明星賽MVP獎項，他亦是首個高舉「高比拜仁全明星賽MVP」獎座的球員。去年8月曾經參加高比拜仁舉辦的私人訓練營的尼納特與高比亦師亦友，首次捧起以恩師為名的MVP獎座，尼納特內心亦是五味雜陳：「這對我甚具意義，當我能將首屆Kobe Bryant MVP獎放於獎盃房間，然後看住獎座上印有高比名字的時候，言語實在無法形容這種感受。」

尼納特（左）進攻能力高，防守一樣厲害，他力阻「字母哥」得手。（美聯社）

尼納特（左）今場貢獻30分、7籃板、4助攻，令他順利將MVP獎座收入囊中。（Getty Images）

尼納特NBA全明星賽高效表現：

尼納特透露自己起初沒有爭取MVP獎座的心，其後手風越來越順，他才意識到要努力爭取MVP獎項，他亦不負眾望成功獲得殊榮。曾經是籃球路上的對手、老師，甚至是朋友，尼納特非常感謝高比以往為他做的所有：「我想要感謝高比為我做過的一切，我們曾一起訓練，一起促膝長談，謝謝你，這個獎獻給你。」