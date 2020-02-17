【NBA明星賽】第4節火藥味飆升　占士隊157：155險勝「字母哥」隊

NBA每年一度的盛事全明星賽今天在芝加哥隆重上演，由勒邦占士（LeBron James）與「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）分別領銜一眾明星球員作賽。兩隊初段互相試探，占士隊進攻從外線發炮，「字母哥」隊則以華麗震撼入樽展露身手，雙方上半場各自領先一節，第三節則打成平手。進入末節對賽節奏推得更快，戰況激烈程度甚至出現教練挑戰上訴，最後階段占士隊憑安東尼戴維斯命中罰球以157：155險勝「字母哥」隊，尼納特（Kawhi Leonard）更獲選為MVP。

明星賽今年調整賽制，前3節進行12分鐘的對賽，每節重新開始計算分數。直至第4節時將之前3節比數疊加，並不再限時，只要任何一隊能夠達到首3節總分數再加上「24」分的目標分數便是勝方。

「字母哥」（右）霸氣入樽為明星賽增添氣氛。（美聯社）

兩隊在上半場對戰未有太多埋身肉搏，多在外線進攻為主。首節初段還是不分上下，占士隊由尼納特、占士在外線火力全開，占士更與好隊友安東尼戴維斯連線來一記「Alley-oop」，一度掀起現場氣氛。「字母哥」隊不甘示弱，「字母哥」頻頻炸籃入樽回應，可惜仍不敵於第一節已轟入9記三分球的占士隊，占士隊第一節以53：41領先。

尼納特在上半場火力全開，個人命中7記三分球，表現突出。（Getty Images）

占士在上半場與其湖人隊友安東尼戴維斯盡現默契，彼此助攻入樽，為對賽更添娛樂性。（Getty Images）

「字母哥」隊第2節站穩陣腳，開始不斷強攻得手，「字母哥」展現其籃底統治力，頻頻入樽建功。隨後占士隊的尼納特與對隊的洛利（Kyle Lowry）先後梅花間竹地命中三分球，年屆34歲的基斯保羅（Chris Paul）接應韋斯保克（Russell Westbrook）完成空中接力入樽，技驚四座。不過「字母哥」隊此節稍勝一籌，加上崔楊格（Trae Young）在半場射入壓哨遠程三分球，助球隊此節拿下以51：30的領先優勢，累計總得分亦反超前占士隊。

過往以控球推進見稱的基斯保羅，他在今場來一記空中接力入樽，讓現場球迷眼界大開。（美聯社）

崔楊格在上半場結束時命中一記壓哨遠程三分波。（美聯社）

2020 NBA全明星賽精華：

半場易邊後，感覺兩隊開始認真起來，加強防守施壓力度，「字母哥」隊的艾比迪（Joel Embiid）及「字母哥」繼續入樽停不了，占士隊的尼納特保持炙熱外線手感，兩隊互有攻守，未有一方能夠取得優勢，本節以41：41平手。首三節累計下來，「字母哥」隊以133：124領先進入末節競逐勝利。

「字母哥」（左）今場不時表現其驚人身體質素，憑身形統治籃底更頻頻表演入樽。（美聯社）

基於全新賽制，只要有任何一方能夠拿下157分便是今場贏家，挾住領先優勢的「字母哥」隊加強進攻力度。不過占士隊為了一勝拿出盡力一拼的決心，其中更加為了爭議球而作出挑戰上訴，甚至占士隊圍住球證抗議，以往在明星賽較為少見。占士隊憑基斯保羅、夏登（James Harden）的三分球急起直追，追平至146：146。「字母哥」艾比迪在今節挺身而出，除了突破硬爆籃下得手之外，更多次博得罰球助球隊領先。

艾比迪（右）在末段挺身而出屢次博得罰球穩住領先局面。（Getty Images）

兩隊各不相讓，多次交互領先，戰至最後占士隊以156：153領先時，與目標得分相距一分時，艾比迪再次命中罰球追至155：156。關鍵一分時刻，安東尼戴維斯在內線爭位要球時造成洛利犯規，他兩罰一中以157：155終結這場激烈的明星賽，賽後今場貢獻30分、7籃板、4助攻的尼納特獲選為MVP，亦是首位贏得易名「NBA ALL STAR GAME KOBE BRYANT MVP AWARD」的球員。

安東尼戴維斯（右）在關鍵一刻博得罰球奠勝，為今屆全明星賽寫上句號。（美聯社）