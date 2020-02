【Kobe追思會．持續更新】洛杉磯哭別傳奇　屬於他與她的2月24日

洛杉磯今夜再次懷着傷感與感謝,最後一次跟早逝的高比拜仁(Kobe Bryant)說再見。 他20年來發放光芒的舞台,史塔普斯中心(Staples Center)全場雲集他最愛的與最愛他的家人、隊友、恩師、朋友和球迷,頌讚與他和女兒的不凡生命。

【湖人總經理Rob Pelinka發言】Rob Pelinka為洛杉磯湖人總經理,也是高比生前經理人和最好朋友,也是Gianna的教父。他傷感地說,每天都會跟高比通短訊,「正如所有老友一樣」。他說出跟高比20年相處點滴,作為Gianna教父,他形容:「Gigi是尊嚴和優雅的混合體,而且充滿幽默感。」

【 Alicia Keys 演奏】Pelinka說高比生前正在學習彈奏貝多芬名曲《Moonlight Sonata》,著名歌手Alicia Keys彈奏她版本的《Moonlight Sonata》。

【米高佐敦發言】之後是「籃球之神」米高佐敦(Michael Jordan)發言。「作為籃球員,他毫無保留,已將一切貢獻在球場內。」佐敦說別人總拿他和高比作比較,「而我只想說高比。我視他為弟弟,盡量作出身為好哥哥的責任幫助他」,他說兩人經常傾談,說籃球講戰術,也說如何當一個更好的人。

佐敦一開始說已在流淚,奧尼爾和全場觀眾被他弄哭,他指着自己的哭臉說:「然後我的哭臉meme會被廣傳」全場即時被逗得大笑。「我之前已跟太太說我不要來,因為我不想未來3、4年也會看到這個(指住自己)。」然後再說:「這都是高比對我所做的(This is what Kobe did to me)。」全場笑聲過後,他才正色地稱,「高比就是有這種的魅力」,最後他以一句傷感話作結:「高比離開了,我身體的一部分已經死去,你們的一部分也已隨他而去。」

佐敦之後,是他的好拍檔奧尼爾。

【奧尼爾發言】奧尼爾收起眼淚,以幽默感為全場帶來笑聲,「放心吧弟弟,我會照顧好這邊的事,你跟Gianna也要好好照顧自己。我承諾,我不會教他們射罰球。」

然後現場播出高比生前講話片段。緊接由歌手Christina Aguilera演唱《聖母頌》(Ave Maria)。最後現場播出為高比贏得奧斯卡最佳短片的《Dear Basketball》作結。

【WNBA名宿Diana Taurasi發言】Kimmel 特別提及高比形容她是「白曼巴」(The White Mamba)。Taurasi 說出Gianna的事跡和籃球天份,期間拿勒邦占士很少作fadeaway來開玩笑。

【球員Sabrina Ionescu發言】俄勒岡大學女子籃球員Sabrina Ionescu說出高比對女子籃球貢獻,說自己仍繼續傳短訊給他,希望他或許會回覆。

【Geno Auriemma發言】為強調女子籃球重要性,這次由康涅狄格大學(University of Connecticut)女籃教練Geno Auriemma發言。他說自己不是來談籃球,而是以一個父親身份發言,對Gianna離世深感哀痛,並讚揚高比可啟發世人成為一個更好的父親。

【高比太太Vanessa跟高比告別】Vanessa跟Gianna告別後,「然後輪到我的情人知己高比」。她讚揚高比非常浪漫,每逢情人節和節日均會送上別出心裁甚至自製禮物,是個完美丈夫。「我們就如電影中的完美戀人,擁有完美家庭,希望一起變老長相廝守。」

Vanessa說高比教育女兒每當面對困難也要勇敢面對,也說出高比有趣一面:「他會在浴室唱愚蠢的歌,又有一雙魔術一樣的手讓女兒安睡:只要在走廊搖抱他們8下,便會立即入睡。」

她的分享都是快樂回憶,但告別一刻還是萬分不捨:「為我好好照顧Gianna,我會照顧Bianca、Natalia和Coco,我們仍是最佳拍檔。願你兩人安息,希望在我們他日重聚前,你會玩得開心。」

現場所見,一眾湖人名宿渣巴(Kareem Abdul-Jabbar )、米高莊遜(Magic Johnson),高比恩師積遜(Phil Jackson)全部在場,高比最欣賞的NBA球員之一「Bill叔叔」羅素(Bill Russell)亦然。

此外,高比湖人前隊友霍斯(Rick Fox)、拿殊(Steve Nash),現為湖人助教的傑特(Jason Kidd),熱火名宿韋迪(Dwyane Wade),和史提芬居里(Stephen Curry)、夏登(James Harden)等多名現役球員也有出席。

【高比太太Vanessa出場】Vanessa感謝到場人士後,先向女兒Gianna道別。她讚揚女兒乖巧但從不妥協,總有自己一套,擁有無窮精力,除籃球以外,其他運動也幾乎樣樣皆能,又說非常想念她的笑聲、大力擁抱,「Gianna是我的陽光」。

Vanessa哭說Gianna事事為別人設想,也為發展女子籃球和提升女籃地位盡力,「她可以輕易成為WNBA史上最佳球員」,可惜她的生命止於13歲:「我想念你,我愛你,每一天。」

【首名出場嘉賓:Beyonce】

全場滿座。Beyonce出場演唱,音樂開始,她說出一句:「今天我來這裏,因為我愛高比。這首是他最喜歡的歌,所以我唱給他聽」。

【大會主持Jimmy Kimmel出場】然後是跟高比熟稔的名嘴Jimmy Kimmel。平時能言善道的Kimmel,一副哭腔憶述高比。他是今次追思會主持。

一曲完畢,播出高比拜仁的成長片段。