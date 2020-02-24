【再見高比】Dear Kobe　讓我們用你的方式說道別

高比拜仁（Kobe Bryant），20年的湖人印記，莫論你愛他、還是恨他，「8」、「24」是我們歲月的瘋狂，年代的感動。

明日清晨（美國時間24日），高比拜仁的追悼會將在史達普斯中心舉行，就讓我們在以文字向他說最後的再見。

從文字中細看是高比的一切，湧出的是無限的感謝。

Kobe，謝謝你20年來活在我們心中，永遠也活在我們心中。