【再見高比】Dear Kobe　讓我們用你的方式說道別

高比拜仁(Kobe Bryant),20年的湖人印記,莫論你愛他、還是恨他,「8」、「24」是我們歲月的瘋狂,年代的感動。 明日清晨(美國時間24日),高比拜仁的追悼會將在史達普斯中心舉行,就讓我們在以文字向他說最後的再見。 從文字中細看是高比的一切,湧出的是無限的感謝。 Kobe,謝謝你20年來活在我們心中,永遠也活在我們心中。

高比拜仁(Kobe Bryant),20年的湖人印記,20年屬於我們的印記。(Getty Images)

Dear Kobe,

自那刻,

我們按入關於意外的新聞,

在腦海裏置身直升機內,

看到了文字相片的傷痛,

我們確信了一事是真實的:

你已離開了。

感覺如鐵鎚擊向海綿上,

打得狠打得重,卻擊不碎,

留下的只是悶聲不響。

高比拜仁在每個球賽中亦不遺餘力。(Getty Images)

20多年追隨着你的我們,

一直也深深地愛着你,

我們從未想過盡頭來臨。

我們只看見你一直奔跑着,

傷、敗、得、失,

你就是這樣全心全意地在場上跑着。

你在每個球賽中不遺餘力,

追逐每個勝利、進步、刻骨銘心。

阿基里斯腱斷裂後,Kobe的兩罰全中,那一幕相信球迷會永遠銘記。(Getty Image)

你毫無保留的在場上拚命,

我們也毫無保留的追隨,

因為你對於我們,已非只是單單的偶像。

你在汗水與傷痕間一次又一次地闖過:

「拗柴」不值一提,手指骨折裹着繃帶上,

阿基里斯腱斷裂,默默的射入兩球罰球,

應聲倒地又算什麼?

對於我們,高比是偶像、亦是學習對象、更是永遠的人生教練。(Getty Images)

挑戰呼喚着你?

你說:因為籃球呼喚着你,努力不懈全因籃球。

我們說:因為你,我們才打籃球。

就像籃球讓你活出傳奇,

你讓我們活出意義。

8、24,謝謝你在我們生命裏添上兩個重要的數字。(Getty Images)

你給了我們20年的湖人美夢,

至今,我們也會永遠沉醉在這美夢中。

我們的心仍可經得起你已離去的打擊,

我們的精神也可抵抗「Mamba Out」的折磨,

但現實卻讓我們明白到,是時候說再見了。

嗯,好吧。

We're ready to let you go 。

We’re ready to let you go 。(Getty Images)

現在我們希望你知道

20年來不論好壞,

我們也在這裏;

20年後不論好壞,

我們也會在這裏。

走往各自的步伐,

相信會在前方重逢。

不論好壞,我們仍是愛着你。(Getty Images)

5個NBA總冠軍,

2個總決賽最有價值球員,

18次亮相明星賽,

81分單場紀錄,

1個高比拜仁。

永遠愛你的球迷。