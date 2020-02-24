【再見高比】Dear Kobe　讓我們用你的方式說道別

高比拜仁（Kobe Bryant），20年的湖人印記，莫論你愛他、還是恨他，「8」、「24」是我們歲月的瘋狂，年代的感動。
明日清晨（美國時間24日），高比拜仁的追悼會將在史達普斯中心舉行，就讓我們在以文字向他說最後的再見。
從文字中細看是高比的一切，湧出的是無限的感謝。
Kobe，謝謝你20年來活在我們心中，永遠也活在我們心中。
高比拜仁（Kobe Bryant），20年的湖人印記，20年屬於我們的印記。（Getty Images）
Dear Kobe,
自那刻，
我們按入關於意外的新聞，
在腦海裏置身直升機內，
看到了文字相片的傷痛，
我們確信了一事是真實的：
你已離開了。
感覺如鐵鎚擊向海綿上，
打得狠打得重，卻擊不碎，
留下的只是悶聲不響。
我們給你的話（按圖放大）
高比拜仁在每個球賽中亦不遺餘力。（Getty Images）
20多年追隨着你的我們，
一直也深深地愛着你，
我們從未想過盡頭來臨。
我們只看見你一直奔跑着，
傷、敗、得、失，
你就是這樣全心全意地在場上跑着。
你在每個球賽中不遺餘力，
追逐每個勝利、進步、刻骨銘心。
我們給你的話（按圖放大）
阿基里斯腱斷裂後，Kobe的兩罰全中，那一幕相信球迷會永遠銘記。（Getty Image）
你毫無保留的在場上拚命，
我們也毫無保留的追隨，
因為你對於我們，已非只是單單的偶像。
你在汗水與傷痕間一次又一次地闖過：
「拗柴」不值一提，手指骨折裹着繃帶上，
阿基里斯腱斷裂，默默的射入兩球罰球，
應聲倒地又算什麼？
我們給你的話（按圖放大）
對於我們，高比是偶像、亦是學習對象、更是永遠的人生教練。（Getty Images）
挑戰呼喚着你？
你說：因為籃球呼喚着你，努力不懈全因籃球。
我們說：因為你，我們才打籃球。
就像籃球讓你活出傳奇，
你讓我們活出意義。
8、24，謝謝你在我們生命裏添上兩個重要的數字。（Getty Images）
你給了我們20年的湖人美夢，
至今，我們也會永遠沉醉在這美夢中。
我們的心仍可經得起你已離去的打擊，
我們的精神也可抵抗「Mamba Out」的折磨，
但現實卻讓我們明白到，是時候說再見了。
嗯，好吧。
We're ready to let you go 。
We’re ready to let you go 。（Getty Images）
現在我們希望你知道
20年來不論好壞，
我們也在這裏；
20年後不論好壞，
我們也會在這裏。
走往各自的步伐，
相信會在前方重逢。
不論好壞，我們仍是愛着你。（Getty Images）
5個NBA總冠軍，
2個總決賽最有價值球員，
18次亮相明星賽，
81分單場紀錄，
1個高比拜仁。
永遠愛你的球迷。
謝謝你，高比拜仁。（Getty Images）