高比二女Gianna14歲生忌　最愛紅色手帶將推出義賣行善

能遺傳到已故湖人球星高比拜仁（Kobe Bryant）的籃球基因，更由他親自教授盡得真傳的人，世上只有高比的二女兒Gianna Bryant一個。一直被視為美國女籃的未來，卻因一場空難永遠留在13歲的這一年，美國時間5月1日正是Gianna的14歲生忌，媽媽Vanessa Bryant就為她隔空慶祝。

高比拜仁（Kobe Bryant）和二女兒Giannna Bryant今年年初因空難離世，在乘搭直升機趕到比賽現場的一行9人全數罹難。雖然事件至今已超過三個月，但眾人對高比的思念還未停息，其中仍深陷悲痛之中直是高比的遺孀Vanessa。不同的節日都還Vanessa多一份想念，包括在女兒在罹難後的第一個生日，只想告訴她就算她離開了，家人都沒忘了這一天。

最讓人感到婉息的是Gianna是高比唯一個盡得真傳的女兒。（Getty Images）

Vanessa Instagram上的祝福

如果Gianna仍在世，很難想像有會甚麼樣的成就，美國女籃又會因為Kobe父女而改變甚麼。（YouTube截圖）

5月1日，Vanessa在Instagram上發文祝Gianna生日快樂，「祝我甜美的寶貝女兒Gianna 14歲生日快樂，媽媽對你的愛一直多過於我所表現出來的，你永遠是我靈魂的一部分。」就算事過多久，Vanessa都不會忘記女兒的對她所做過的事：「我每天都好想你，多希望睡醒的時候你可以在我身邊，想念你的微笑、擁抱和笑聲，我想念關於你的一切，Gigi我很愛你。」

Gianna生前最愛的紅色手帶，代表著愛和生活。（Getty Images）

意想不到的一年後

另外姐姐Natalia Bryant也在Instagram上祝妹妹生日快樂，「14歲生日快樂，我每天都想念你的微笑，但我知道你和爸爸都在天堂一直微笑着看我們」。向下滾動，見到Natalia的Instagram上只有19張相片，去年的今天Natalia才寫着：「天呀！不敢相信你已經13歲，很期待更多開心的時刻和再拍像這樣的照片。」大家都不知道原來所說的快樂時光只有那不足一年，實在讓人嘆息。

姐姐Natalia Bryant也在Instagram上祝妹妹 生日快樂。（Natalia Bryant Instagram）

生前最愛手帶投入生產

Vanessa的Instagram今天分享了不少大家祝Gianna生日快樂的限時動態，大家手腕上都戴著一條紅色的手帶，就像Vanessa說的：「Gianna很喜歡戴着一條紅色手帶，幾乎所有照片中都可以看到這條手帶，因為紅色代表愛和生活。」同時她也宣布，正努力讓Gianna生前最喜歡的手帶投入生產，出售所得的款項都將撥入曼巴體育基金會（Mamba & Mambacita Sports Foundation）。

Vanessa宣佈為愛女生產最愛的手帶。（Vanessa Bryant Instagram）

眾名人齊戴紅手帶 賀Gianna 14歲生日（按圖放大）：

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曾是女籃的未來 Gianna Bryant（按圖放大）：