The Last Dance｜米高佐敦「神」之魅力　10集紀錄片再創收視歷史

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》（最後一舞）昨日播出最後兩集，一連10集終於煞科。5周播出期平均收視錄得560萬人收看，成為ESPN紀錄片的最高收視紀錄，同時成為Twitter連續5個周日的首位熱門話題。

米高佐敦（MJ）於球員時期屢屢打破聯盟紀錄，「絕殺奪冠」、8次季後賽「50+」、以意志凌駕虛脫的身軀完成「The Flu Game」、連續兩次達成3連霸……MJ每次總能夠令球迷、觀眾，甚至傳媒一次又一次驚訝讚嘆。即使退役後，MJ還是繼續其籃球傳奇，現在連專屬他的紀錄片也創下收視歷史。

MJ紀錄片《The Last Dance》在美國時間4月19日首播，已瘋狂打破ESPN紀錄片收視紀錄。（影片截圖）

一連10集的《The Last Dance》分作5個星期播出，每次播放2集。首周播放第1集已平均錄得630萬觀眾收看，刷新《ESPN》史上的紀錄片收視紀錄。當然《The Last Dance》收視沒有高開低收，隨住每周新角色嘉賓如柏賓（Scottie Pippen）、洛文（Dennis Rodman）陸續出現，收視繼續維持在500萬至600萬左右，足證MJ的魅力。

洛文在節目中大談過往。（節目截圖）

已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於第5集現身，掀起球迷熱烈討論。（影片截圖）

至於最新的最後2集，平均錄得560萬人數收看，統計10集的平均收視同樣達560萬，創造出ESPN紀錄片的最高收視紀錄。對於《The Last Dance》的熱播以及球迷、觀眾的支持，ESPN副主席Connor Schell表示團隊感到興奮：「在整個系列之中，觀眾的反應令大家感到興奮。在過去5個周日晚上，我們將觀眾聚集起來，令他們在未能在欣賞現場比賽時，仍然可以有共同觀看的體驗。這系列出色的內容突破了文化背景，引來不同的討論。」

《The Last Dance》收視屢破紀錄，在電視史寫下歷史。（ESPN截圖）

《The Last Dance》金句：

+ 8 + 7 + 6

MJ紀錄片熱潮除了再創造收視歷史外，同樣稱霸社交平台。《The Last Dance》連續5個周日成為Twitter排名第1的熱門話題，每集電視節目截至目前成為今年內最多社交平台討論。MJ紀錄片的魅力連一眾現役球星如占士（LeBron James）、米曹（Donovan Mitchell）、崔楊格（Trae Young）都擋不住，他們在每集播出後在Twitter大談觀後感，難怪《The Last Dance》同樣稱霸Twitter社交平台。

在《The Last Dance》播出後，占士亦有轉發相關Twitter貼文。（Twitter截圖）

一眾球星對《The Last Dance》的期待及觀後感（按圖放大）：