【香港籃球】銀牌、聯賽暫定8月復賽　一個原因令球隊復操有難度

由於去年尾爆發的新冠肺炎所影響，為了減少群體間互相感染，體育館、街場均先後暫停開放，再加上限聚令的關係，令本地各項賽事均暫停或取消。至於原定於3月初開打本地籃球銀牌賽及聯賽亦一直順延，近日傳出一份香港籃球總會通告，通知各屬會球季將暫定於8月30日開打。

依據慣例，本地籃球賽季大約於3月下旬先進行銀牌賽事，聯賽大約於5月初開打至8月完季。不過，今年本地球季因新冠肺炎疫情肆虐影響，為了確保球隊、觀眾的健康安全着想，籃總決定暫延開季，直至情況明朗為止。

過往本地銀牌賽於3月下旬開打，意味球季正式開始。（資料圖片／余俊亮攝）

據報道指直至上月尾，籃總再次向各屬會發出通告，內容提及總會決定各組別的銀牌賽、聯賽暫定於8月30日開打，惟確實開賽日子仍需視乎疫情及康文署安排為準。經過了一段艱難的抗疫日子後，本地疫情早前一度略見好轉。惟近日再出現本地確診個案，籃球場仍未開放加上8人限聚令再度延至6月18日，縱然總會有意開季，各支球隊的操練情況仍然面對阻礙。

不僅是體育館，連室外籃球場同樣關閉「封框」至今仍未重開。（網上圖片）

在有限環境條件中，各支球隊利用他們的方法維持球員的狀態，其中東方龍獅安排球員到運動場以長、短跑作為操練，保持體能。隊長李琪透露在抗疫期間，大家自發訓練保持體能：「在籃球場仍未開放下，球隊只能以跑步為復賽作準備。我們疫情期間分別操練，希望球場重開時能正常練習，為新季作準備。」

東方龍獅籃球隊早前到運動場跑步訓練體能。（東方龍獅籃球隊官方Facebook）

在疫情期間，李琪以及其他隊友均自發操練，免得狀態下滑。（東方龍獅籃球隊官方Facebook）

對於體育館、籃球街場仍未開放，令到球隊難以聚首團體訓練，永倫球員梁民熊對此亦顯得無奈：「不多不少都對練波有影響，曾有消息指體育館能盡早重啟，不過出現小型爆發，相信或再要延遲重開。」雖然欠做場地操練，可是開季在即，梁民熊透露以體能訓練保持狀態：「球隊開始進行體能訓練，希望提升大家的狀態。我在疫情期間亦有保持個人訓練，不算太擔心自己狀態，惟比賽感覺方面確實生疏。」

欠缺場地訓練下，梁民熊（右）直言比賽感覺生疏不少。（資料圖片／任祉羲攝）

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