【NBA】球星陸續抵達奧蘭多備戰　酒店房健身好驚險刺激球迷心臟

NBA將於美國時間7月30日於奧蘭多迪士尼園區復賽，各支球隊已陸續抵達並進行新冠肺炎病毒檢測。 不少球星相當期待復賽，加上聯盟放寬限制讓球員在球衣加印口號為社會議題發聲，高拔（Rudy Gorbert）、CJ麥哥林（CJ Mccollum）等人已公開其訴求，務求掀起公眾關注。

NBA自3月起停擺至今，一眾球星、球迷望穿秋水，終於等到距離重啟賽季尚餘3周時間。22支復賽隊伍近日陸續乘坐包機抵達奧蘭多，今天有6支球隊包括魔術、太陽、爵士、金塊、籃網、巫師已率先帶齊所需行李，背起大大的背包，入住迪士尼園區內的酒店。

NBA賽季將於奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

猜猜我是誰？（按圖放大）

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魔術的科尼亞（Evan Fournier）對此顯然非常興奮，他更特別自拍影片為大家介紹房間的設備。從影片可見，房間雖然未算太大，可是五臟俱全。酒店特地準備King Size的雙人大床予球員，還於露台預先準備健身帶以及在房內門框加設健身架，讓球員足不出戶仍能鍛煉體能。

科尼亞看到房間內的設備，急不及待試試身手。可是他比起門框還要高，彷如巨人一樣，看到他在門框上做引體上升，不得不擔心他把整個門框扯下來，實在是險象橫生。

科尼亞在instagram上載影片，向球迷展現自己在迪士尼的房間及設備。（instagram截圖）

科尼亞驚險萬分的房內運動

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美國近日爆發新一輪新冠肺炎疫情，NBA在各界的懷疑聲音中繼續準備復賽。由於近月因美國非裔男子 George Floyd遭白人警員以膝頭壓頸死亡一事引起全國的關注，並激發民眾不滿，NBA大部分球員均有開腔聲援，甚至親身上街遊行，以表對種族歧視的不滿。

聯盟對此有特別安排，允許球隊和球員分別在場館和球衣表達訴求。部分球員乘勢公開他們的社會訴求，其中高拔、干諾頓（Pat Connaughton）等球星決定在球衣印上「Equality」，以示他們關注美國不同種族的平等議題。

球星們將在球衣印上哪些口號？（按圖放大）：

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占士在社交媒體上載一張George Floyd被警員以膝頭壓頸，旁邊配上前NFL球員卡佩尼克奏國歌單膝跪地抗議種族歧視，意思指正因為黑人被不公平對待，導致卡佩尼克於2016年有此舉動。（LeBron James instagram）

NBA總裁不排除再次終止賽季

雖然球隊陸續進駐奧蘭多，不過美國的新冠肺炎疫情反覆，「入樽王」戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）、帝王隊的柏加（Jabari Parker）、畢地希特（Buddy Hield）等多名NBA球星早前對病毒呈陽性反應，令外界一直懷疑復賽的安全性。

NBA總裁施華（Adam Silver）在會議中直言預期球員抵達迪士尼接受檢測後，可能發現更多球員受感染：「當出現如此情況，顯然是我們封館或是檢疫有漏洞，任何顯著的確診案例都可能導致我們再次中止比賽。」