【NBA】球衣加印口號有限制　聯盟公布29句可選用標語

上月美國非裔男子 George Floyd遭白人警員以膝頭壓頸死亡一事，引起全國的關注，並激發民眾不滿。NBA大部分球員均有開腔聲援，甚至親身上街遊行，以表對種族歧視的不滿。 聯盟對此有特別安排，允許球隊和球員在場館和球衣表達訴求。

NBA大部分球員均有開腔聲援，甚至親身上街遊行，以表對種族歧視的不滿。（Getty Images）

根據《USA Today》消息，NBA已經同意將「Black Live Matters」的字句於球場內展示，意味下月復賽之時，將會看到這句口號。

另外NBA球員也獲批准穿上反種族歧視字句的球衣，以呼應社會議題。

NBA球員在球衣上改印上自己的化名不是沒有先例。（NBA Store Twitter）

雷阿倫曾改為「Jesus Shuttlesworth」為《He Got Game》戲中的角色；面前的加尼特就改為「Big Ticket」代表他的高薪。（Getty Image）

聯盟再更新有關球衣的安排，列出29個口號的選項，包括：Black Lives Matter、Say Their Names、Vote、I Can't Breathe、Justice、Peace、Equality、Freedom、Enough、Power to the People、Justice Now、Say Her Name、Sí Se Puede （Yes We Can）、Liberation、See Us、Hear Us、Respect Us、Love Us、Listen、Listen to Us、 Stand Up、Ally、Anti-Racist、I Am A Man、Speak Up、How Many More、Group Economics、Education Reform、Mento，都是一些較理性和溫和的表達方式，避免球員使用不雅字眼。

莫蘭特在網上發布過帶有謾罵意味而又較粗俗字眼「Fuck 12｣ 的球衣，引起反彈。（莫蘭特Twitter）

由於早前灰熊控球後衛莫蘭特（Ja Morant）在網上發布過帶有謾罵意味而又較粗俗字眼「Fuck 12｣ 的球衣，引起反彈，隨後即刪除並道歉。

7月底開賽時，球員可以自由選擇使用口號與否，不加印口號的球員，球衣格式不變；加印口號後，球員姓名將改繡至背號下方。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

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