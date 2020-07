【NBA】球衣加印口號有限制　聯盟公布29句可選用標語

上月美國非裔男子 George Floyd遭白人警員以膝頭壓頸死亡一事,引起全國的關注,並激發民眾不滿。NBA大部分球員均有開腔聲援,甚至親身上街遊行,以表對種族歧視的不滿。 聯盟對此有特別安排,允許球隊和球員在場館和球衣表達訴求。

NBA大部分球員均有開腔聲援,甚至親身上街遊行,以表對種族歧視的不滿。(Getty Images)

根據《USA Today》消息,NBA已經同意將「Black Live Matters」的字句於球場內展示,意味下月復賽之時,將會看到這句口號。

另外NBA球員也獲批准穿上反種族歧視字句的球衣,以呼應社會議題。

NBA球員在球衣上改印上自己的化名不是沒有先例。(NBA Store Twitter)

雷阿倫曾改為「Jesus Shuttlesworth」為《He Got Game》戲中的角色;面前的加尼特就改為「Big Ticket」代表他的高薪。(Getty Image)

聯盟再更新有關球衣的安排,列出29個口號的選項,包括:Black Lives Matter、Say Their Names、Vote、I Can't Breathe、Justice、Peace、Equality、Freedom、Enough、Power to the People、Justice Now、Say Her Name、Sí Se Puede (Yes We Can)、Liberation、See Us、Hear Us、Respect Us、Love Us、Listen、Listen to Us、 Stand Up、Ally、Anti-Racist、I Am A Man、Speak Up、How Many More、Group Economics、Education Reform、Mento,都是一些較理性和溫和的表達方式,避免球員使用不雅字眼。

莫蘭特在網上發布過帶有謾罵意味而又較粗俗字眼「Fuck 12」 的球衣,引起反彈。(莫蘭特Twitter)

由於早前灰熊控球後衛莫蘭特(Ja Morant)在網上發布過帶有謾罵意味而又較粗俗字眼「Fuck 12」 的球衣,引起反彈,隨後即刪除並道歉。

7月底開賽時,球員可以自由選擇使用口號與否,不加印口號的球員,球衣格式不變;加印口號後,球員姓名將改繡至背號下方。

NBA及美式足球明星齊發聲(按圖放大):

