新冠肺炎｜美國醫學組織公布活動風險評估　泳池游水安全過返工！

早前疫情略為受控，康文署陸續重開更多康樂設施，惟當中戶外籃球場及足球場遲遲未有解封，令不少「餓波友」歸心似箭，亦感無奈。當中大家最費解的是，為何公眾游泳池卻比籃球場優先重開。 美國德州醫學組織（Texas Medical Association）近日發布有關日常活動病毒傳播風險的評估，並以圖表列出風險排名，指出打籃球的風險確為比游水高。

新冠肺炎疫情復發，市民的活動選項大概也需逐步收窄。近日德州醫學組織（Texas Medical Association）定出活動風險評估，並根據活動中參與者可採用的預防措施、室內還是室外進行及參與人數去列出活動風險排行。

各運動的風險排行：

+ 6 + 5 + 4

縱使德州醫學組織未有詳盡解釋為何打籃球的風險比游水高，惟根據American College of Sports Medicine公共衛生科教授Dr. Carlos Crespo所指，社交距離是當中關鍵。

Dr. Carlos Crespo表示相比游泳，打籃球所涉及的身體接觸太多，作賽時間內在一定的社交距離下進行是無可能；反之分隔在線路下，游泳能確保參與者之間相距社交距離。

其他活動的風險排行：

+ 5 + 4 + 3

香港新一波疫情爆發，康樂運動設施會否再次關閉充斥未知之數。惟若要到街場自主練習，務必注意個人清潔，盡可能減少到人多聚集的球場。

出外打波注意事項！（按圖放大）：