【新冠肺炎】頌安區議員葉榮拆籃球框風波　澄清全為居民健康着想

近日頌安區議員葉榮在社交平台上，上載一張拆卸屋邨街場籃球框的照片，帖文一出即時引起熱議。網民反應極端，不少留言指責葉榮做法矯枉過正，甚至有些回應帶有人身攻擊。在網民一片罵聲之中，葉榮回應時亦顯得無奈：「為大家健康着想，不想見到出現籃球群組。」

在新冠肺炎疫情影響下，香港政府實施限聚令，並關閉室內、外的運動康體設施等。惟近日疫情反覆，確診個案不斷急升至逾2000宗，超越「沙士」，導致人心惶惶。雖然每天個診個案不斷上升，不過不少市民仍然突破康文署以塑膠圍欄或是膠帶圍封，到室外球場或是泳灘運動。

康文署關閉轄下泳灘，但連日來均有市民闖入麗都灣及更生灣，就算用膠帶重重封鎖入口樓梯，仍有人以身試法，被救生員趕離泳灘，走上樓梯十分狼狽。（資料圖片／李思詠攝）

🏊🏻‍♀️🏊🏻海美灣情況（按圖）🏊🏻‍♀️🏊🏻

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🏊🏻‍♀️🏊🏻麗都灣及更生灣情況（按圖）🏊🏻‍♀️🏊🏻

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葉榮拆除頌安邨內籃球框引爭議

同樣情況發生在馬鞍山頌安邨，區議員葉榮辦事處屢次接獲居民投訴，指出在政府實施封場措施下，球場依然有群眾聚集。儘管保安員多次重新圍起被居民撕去的球場封條，但居民屢次「犯禁」，加上頌群樓於本周一出現一宗確診個案，葉榮決定通知房署，暫時拆除邨內頌德樓、頌群樓、頌智樓附近的3個球場的籃球框。

在拆除邨內的籃球架後，葉榮將相關照片上載社交平台。（葉榮Facebook專頁）

網民反應極端 不滿葉榮做法

在房罯的外判員工拆除籃球框後，葉榮亦有在網上發布帖文通知街坊。惟帖文一出已經引來熱議。部分網民不滿葉榮的做法，紛紛留言「幾時封埋單車徑，大把人停埋一邊吹水，明顯多過籃球場」、「葉議員，請你將心比己，如果有人唔想你出街，將閣下輪椅的轆都拆走，你是否仍甘之如飴，盛讚對方『為你著想』？」、「你唔好成個籃球架拆咗佢？」等等的留言。

截至目前，該帖文已經累積接近2000個留言，對葉榮的行動有支持亦有反對。（葉榮Facebook專頁）

葉榮：只為頌安居民健康着想

對於網民各種指責，葉榮接受訪問時強調他的做法為居民健康着想，尤其在頌群樓出現確診後，辦事處接穫的投訴增多，「這3個多月來，斷續有人向辦事處投訴，封場措施下仍然有人不戴口罩打波及聚集。我不是要禁止大家打波的權利，不過政府措施用膠帶封場，阻止大家打波，因為有人不自律，我才出此下策。」

在這半年來的抗疫日子，政府先後關閉室內、外的康體設施，不過葉榮在這段日子來，接許多投訴，有街坊看到膠帶有人撕破球場膠帶、「封場」下照樣打波，「保安員之前將籃球框五花大綁，最後還是被撕爛。」

籃球框曾一度被保安員用膠帶圍封，防止波友到街場鬥波。（受訪者提供）

拆掉籃球框後，保安員用上兩個膠馬圍住籃球架。（受訪者提供）

承諾解封後盡快裝回籃球框

葉榮擔心在球場活動人士是隱形患者而不自知，脫下口罩打球的時候同時傳播病毒：「老實說，我們不知道身邊人是否隱形患者，我不想出現籃球群組。」對於網民質疑一日球場解封後，籃球框能否盡快裝回，葉榮回應：「當然我沒法承諾林鄭一宣布解封便立即裝回，不過會盡力在解封後的一個工作天，立即安排人員重裝籃框。」在訪問的尾聲，葉榮無奈盼望大家在這段封場日子忍耐一下：「疫情過後回復正常生活，大家便能做自己喜歡的事情。」