【WNBA】球員鬧退賽風波　艾榮率先行動支持眾女將抗疫兼抗爭

NBA復賽的同時，原定5月開賽的WNBA，也因新冠肺炎的影響延後至本月才拉開戰幔。 雖然順利開打，但仍有不少球員因健康理由退賽，籃網球星艾榮（Kyrie Irving）今日（28日）透過基金會發出聲明，承諾捐出150萬美元補助WNBA球員。

早前NBA曾因種族歧視和社會改革的問題上鬧出一番退賽風波，身兼NBA球員工會副主席的籃網球星艾榮一度帶頭罷賽，認為現時維權比打比賽更重要，加上新冠肺炎的不受控，復賽就等同「搵命搏」。

最後經多方溝通，NBA承諾讓球員染疫風險減至最低，並維護球員應有薪酬後，罷賽風波才得以平息。

艾榮在NBA和WNBA聯盟中皆出錢出力，以行動支持WNBA女生罷賽。（Getty Images）

今次到女生WNBA方面有同樣的訴求，艾榮也沒有「潛水」不理，反倒是主動透過自己成立的基金會，捐出150萬美元聲援罷賽的WNBA球員。

艾榮透露自己曾與華盛頓神秘隊球員Natasha Cloud等決定退賽的球員溝通，因此很清楚她們的選擇所帶來的挑戰和困難。

WNBA球員除了有疫情的考量外，也經常因種族、性別多元等的社會議題發聲。（Getty Images）

今次自掏腰包的艾榮表示：「無論是要決定為社會公義而戰、要打球、着眼身心健康，還是只想陪伴家人，我希望這樣做可以告訴她們，有人在支持她們做出的決定。」

根據艾榮剛為WNBA球員設立的KAI基金會（KAI Empowerment Initiative）規定，申請者需符合4大要求，包括：必須是現役球員、必須詳細說明選擇退賽的原因、不能從其他的組織拿薪水以及因健康因素退賽必須與新冠肺炎有關。

感覺WNBA球員有更多顧慮？因為相較男子籃球中動輒破千萬收入的NBA球員，WNBA球員遠遠不及。（Getty Images）

WNBA MVP年薪僅達NBA二打六 20%

為什麼比起NBA球員，感覺WNBA球員有更多顧慮？因為相較男子籃球中NBA球員動輒破千萬的高收入，WNBA球員仍遠遠不及。

WNBA球員的年薪中位數，遠不到NBA球員的1%。2019-20年居里（Stephen Curry）的年薪為4023萬美元，大概是WNBA全聯盟球員總和的三倍。又例如2017-18賽季，WNBA的MVP Sylvia Fowles年薪只是10.9萬美元，但同賽季巴布沙（Leandro Barbosa）未有上陣，就穩拿50萬美元的底薪。

WNBA球員的年薪中位數，遠不到NBA球員的1%。（Getty Images）

WNBA球員除了疫情的考量外，也有因為種族、性別多元等的社會議題發聲。例如早前美國非裔女急救員Breonna Taylor遭警員在家中開八槍擊斃事件，在WNBA開賽後亦出現「Say Her Name」的口號和活動，引起大眾對黑人女性的警暴問題，並認為國歌時間下跪已經不足以抗議，球員們甚至在奏國唱前避席。

因此以艾榮的說法，任何WNBA球員無論因社會公義還是健康問題都能獲得補助，想必對眾女將來說是一大支持。

【WNBA球員的抗爭】