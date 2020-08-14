【NBA】太陽8連捷仍未能晉級　拓荒者以勝利終結西岸亂局

NBA復賽的名次賽今天上演最後一輪賽事，馬刺、灰熊、拓荒者及太陽4支爭奪季後賽的隊伍今天悉數上場。灰熊趁公鹿因主將「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）被禁賽拿下一勝，鎖定第9名；拓荒者亦一分險勝籃網保持第8名，確定進入附加賽；太陽即使8連勝，可惜沒法超前灰熊，無緣繼續爭奪季後賽；馬刺則不敵爵士，直接被淘汰出局。

灰熊今仗面對公鹿本是一場硬仗，尤其球隊自復賽以來輸多贏少，可幸今場成功把握「字母哥」被禁賽的機會，成功鎖定西岸附加賽機會。在陣中人華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）以及新秀莫蘭特均貢獻「三雙」數據，球隊大部分時間均處於優勢，直到第四節尾段灰熊仍能輕鬆以113：92的21分之差拋離公鹿。灰熊在尾段開始放慢進攻，最後未受考驗以119：106力壓公鹿，保住第9名席位。

華倫斯拿斯今場交出26分、19籃板、12助攻的「三雙」數據，助灰熊鎖定第9名席位。（instagram截圖）

太陽今場面對西岸另一支攻力十足的獨行俠，挾住復賽7連勝的氣勢，太陽先發制人，由近來狀態大勇的卜克（Devin Booker）領軍。反觀獨行俠明顯收起主力，就連當錫（Luka Doncic）也只應戰13分鐘，另一主力普辛基斯（Kristaps Porzingis）則掛免戰金牌，以部分替補搭配馬恩奴域（Boban Marjanovic）迎戰。來勢洶洶的太陽為了爭奪季後賽出盡全力，單是上半場已攻入76分，且一度拋離獨行俠20分以上，早早已分勝負。太陽最後毫無懸念以128：102大勝，8連勝在手。

獨行俠今場減少當錫上場時間，由馬恩奴域（左）配以其他替補球員，為季後賽不同陣容作準備。（Getty Images）

今天各場賽果（按圖放大）：

+ 3 + 2

由於太陽與灰熊均拿下一勝，拓荒者與籃網一仗甚為關鍵。若拓荒者勝出，將鎖定第8名並淘汰太陽；若拓荒者落敗，灰熊取得第8名，太陽升至第9名。拓荒者開賽前定必壓力飆起，不過這種壓力亦是推動球隊，甚至恐怖砍分球星尼拉特（Damian Dilliard）發揮他的小宇宙。拓荒者在上半場攻勢不斷，在CJ麥哥林（CJ McCollum）與尼拉特合轟35分，以73：67稍為領先籃網。

拓荒者在上半場由CJ麥哥林與尼拉特建功為球隊先取優勢。（Getty Images）

可是半場休息後，拓荒者再次出現第三節表現疲軟的問題，命中率下跌被籃網乘勢反擊，以一波15：1攻勢，逆轉比數以104：97領先拓荒者完第三節。拓荒者看勢色不對，戰至第四節時由尼拉特挺身而出，連轟三記遠程三分球，將比數逆轉至117：116並打起士氣。韌力十足的籃網亦毫不放過拓荒者，拿科特（Caris LeVert）與祖哈里斯（Joe Harris）接連突破得手，再次為籃網取得領先優勢。

拿科特奮戰受傷倒地。（Getty Images）

查列特阿倫（Jarrett Allen）在內線為籃網把關，擋下拓荒者攻勢。（Getty Images）

拓荒者憑安東尼（Carmelo Anthony）命中關鍵三分球，加上尼拉特三罰全中，紐傑（ Jusuf Nurkic）與麥哥林亦有得分進賬，令到拓荒者在完場前53秒仍以134：130領先。惟籃網的拿科特上籃得手，當拓荒者紐特回敬一記跳投，拿科特再進一球罰球追至133：134。拓荒者由安東尼操刀起手三分球未入，籃網雖搶得籃板，拿科特跳投失手，拓荒者驚險以134：133拿下勝仗，保住第8名席位，與灰熊進入附加賽，同時淘汰8連勝的太陽。

安東尼在最後階段命中三分球，取回優領先優勢，扭轉戰局。（Getty Images）

尼拉特為求一勝進入附加賽，拼盡所有。（Getty Images）

尼拉特第四節瘋狂三分球演出：

今場尼拉特個人貢獻42分、3籃板及12次助攻，三分球命中率達57.1％。近期尼拉特在場上的表現越發「瘋狂」，早前對獨行俠轟入61分、迎戰76人亦有51分進賬，今場更在下半場命中三記穩住軍心的三分球，為球隊逆轉形勢。在承受一戰定生死以及反擊的壓力下，尼拉特往往能夠穩定發揮：「當我看到投籃的機會，不會在乎距離有多遠，或防守者離我有多近。只要我感覺來了，我就會出手。」言語間盡是勝利者的霸氣。

尼拉特（左）表示只要有感覺，他便會起手。（Getty Images）

拓荒者與灰熊將進入於美國時間本周六開打的附加賽，由於第8名的拓荒者保持優勢，只需要先贏一場便能進入季後賽。第9名的灰熊必須周六連勝兩場才有機會晉級。